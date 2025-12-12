Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Oviedo

Rufino Lobo presenta la vida novelada del histórico socialista Manuel Llaneza

Rufino Lobo ha novelado la vida del histórico dirigente socialista Manuel Llaneza. Hablará de esta obra, que lleva por título «Manuel», en el Club LA NUEVA ESPAÑA esta tarde a partir de las 18.00 horas. Le acompañará Marián González Rúa, profesora de Filología de la Universidad de Oviedo. La entrada es libre hasta completar aforo. En la imagen de la derecha, la portada de la novela.

La física cuántica, explicada para profanos

Patrick Andreas Anna Meesen, profesor de Física de la Universidad de Oviedo, hablará esta tarde a las 19.30 horas en el club LA NUEVA ESPAÑA, del desconcertante mundo de la física cuántica. La física cuántica es la rama científica que estudia la materia y la energía a escalas atómicas y subatómicas y donde las leyes clásicas de la física no aplican. La conferencia está organizada por Tribuna Ciudadana y la entrada es libre hasta completar aforo.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Rigoletto

A las 19:30 horas, el Teatro Campoamor acoge la representación de «Rigoletto», la célebre ópera de Giuseppe Verdi que narra la trágica historia del bufón Rigoletto y su hija Gilda, atrapados en un juego de poder, engaños y venganza que conduce a un fatal desenlace. Las entradas para asistir pueden adquirirse tanto en la web del Ayuntamiento de Oviedo como en las taquillas del propio teatro.

Chillida

La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Asociación Belenista de Gijón

La iglesia de San Pedro acoge esta tarde, a las 19.30 horas, la imposición de pin a nuevos socios, pregón de Félix Baragaño, concierto de Navidad, con la coral «Harmonía» y recital a cargo de la Asociación Poética Encadenados. Se puede visitar el belén_«El pesebre de los mares» en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental «Las Carolinas» en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén «Una aldea asturiana» en Los Fresnos, en el horario del centro comercial.

Centro Comercial Los Fresnos

El rastrillo navideño de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias abre de 17.00 a 20.00 horas. Mañana estará activo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Antiguo Instituto

A las 19.30 horas, encuentro poético con María Rosa Serdio. Además, hasta el 25 de enero de 2026, se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas comenzará la conferencia «Rigoletto y la maldición. La determinación de lo inconsciente», con la psicoanalista y soprano María Aurora Fernández Zapico. Además, a las 17.00 horas dará comienzo un taller de k-pop.

Laboral Centro de Arte

La jornada abierta al público comenzará a las 18.00 horas, con visitas a los estudios, performance y concierto. Asimismo, puede visitarse, hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Paraninfo de la Laboral

A las 19.00 horas se podrá ver la película «Mi postre favorito».

Ruta urbana

A las 17.00 horas partirá de la plaza de la República una ruta urbana por Gijón, conducida por el geógrafo David Alonso.

Cementerio de Porceyo

El Ateneo Republicano de Asturias ha organizado una ofrenda floral a Alfonso Camín, a las 12.30 horas, en el Cementerio de Porceyo.

CMI El Llano

A las 19.00 horas, el antiguo alumno y expresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral Jesús Merino Santos ofrecerá la charla «La Universidad Laboral de Gijón en su camino de Patrimonio Mundial».

CMI El Coto

A las 19.30 horas, concierto «Los orígenes del jazz», con el Cuarteto Arpeggio.

Galería Bea Villamarín

A las 19.00 horas, inauguración de «Tramares», nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

A las 19.00 horas se inaugurará la exposición de pintura «Naturaleza viva», de Patricia Suárez. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI La Arena

Hasta el 9 de enero se puede ver la XXXV Muestra Man Ray de Fotografía.

CMI Pumarín-Gijón Sur

El XIV Festival infantil «Trebeyando», de música tradicional asturiana, arrancará a las 19.30 horas en el CMI Pumarín-Gijón Sur. Participan la escuela de música tradicional Trubiecu, la banda de gaitas infantil El Pravianu, el grupo folclórico infantil Inmaculada, el grupo infantil de coros y danzas Jovellanos, y alumnado de tonada de la Escuela Ismael Tomás.

Avilés y comarca

«Los cuernos de don Friolera», en el Niemeyer

El Auditorio del Centro Niemeyer acoge a las 20.00 horas la representación de «Los cuernos de don_Friolera», bajo la dirección y adaptación de Ainhoa Amestoy y que cuenta en su elenco con actores como Roberto Enríquez, Nacho Fresneda, Lidia Otoín, Ester Bellver, Miguel Cubero, Pablo Rivero MadrinÞaín, José Bustos e Iballa Rodríguez. Habrá una sesión matinal con estudiantes avilesinos.

Exposición colectiva de Navidad en la galería Amaga

La galería de arte Amaga acoge estos días una exposición colectiva de Navidad. Entre los artistas que participan en la muestra se encuentran: Juan Zaratiegui, Encarnación Domingo, Pedro Lombardía de Lillo,Ángel Saracho, Víctor Orvíz, Consuelo Vallina, Chelo Sanjurjo, Marisu Solís, Alfredo Díaz Faes, Miguel Pontico, Gil Morán, Truyés, Jorge Fernández Valdes, Ana Roig Habaz, Álvaro Perote, Esther Cuesta, María Braña, David Saborido y Francisco Redondo. Estará abierta hasta el 14 de enero de 2026.

Encuentros «En primera persona» en el Espacio Joven: Italia

En el edificio Fuero, a las 17.00 horas tendrá lugar la última cita del ciclo en el que jóvenes de diferentes países comparten su cultura y sus tradiciones a través de juegos, exposiciones, talleres de cocina, baile y otras propuestas participativas. Está impulsado por la Oficina de Movilidad Juvenil Internacional de Avilés, Europa Aquí, tiene como objetivo fomentar el aprendizaje intercultural y favorecer la participación de jóvenes migrantes. También en el edificio Fuero, de 17.00 a 21.30 horas, tendrá lugar la presentación de Escape Boxes sobre inmigración e inclusión, hechas en «Escape (more than) rooms». Actividad gratuita sin inscripción previa, organizada por Roca de Guía Juegos de Mesa.

Cuentacuentos infantiles con Gloria Sagasti

A las 18.00 horas,en la biblioteca Bances Candamo, tendrá lugar una sesión muy dinámica que incluye una poesía participativa, una adaptación de una fábula de Asturias, un cuento de ida y vuelta y una sorpresa final.

II Ciclo Salud y Mujer: «Descubriendo el suelo pélvico»

En la Casa de las Mujeres, a las 18.00 horas, Laura Barral, diplomada en fisioterapia y experta fisioterapia obstétrica uroginecológica, imparte la primera de las cuatro sesiones previstas en las que se abordarán diferentes temas relacionados con la salud de las mujeres y el bienestar durante el climaterio. Las jornadas estarán impartidas por diferentes profesionales especializadas en la salud de la mujer y la promoción de hábitos saludables. La entrada es libre hasta completar aforo.

Títeres y teatro familiar: «El guante del abuelo»

En el centro sociocultural de Los Canapés, a las 18.00 horas, «Teatro Plus» representa una obra basada en un cuento tradicional ruso-ucraniano que habla de cooperación y de cómo superar juntos las dificultades.

Concierto de Navidad del Coro de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Julián Orbón

En la entrada principal de la Fundación Hospital de Avilés , a las 19.30 horas, tendrá lugar una cita abierta a pacientes, familiares y profesionales del centro que por segundo año consecutivo busca llevar música y alegría a quienes viven estos días desde dentro del hospital. El coro, dirigido por Isabel Baigorri y acompañado al piano por Alma González Monzón, ofrecerá tradición centroeuropea, espiritualidad barroca y villancicos populares que forman parte del imaginario compartido de estas fechas:

Navidad en Avilés

El Recinto «N’Avilés», Ciudad de la Navidad, ubicado en la Pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, Casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La Casa de Papá Noel abrirá de 18.00 a 21.00 horas. Entrada libre y gratuita.

Las Cuencas

«Operación Papá Noel», cine infantil en Langreo

Prosigue el ciclo de cine infantil de Langreo «RapaCines», que proyecta títulos para toda la familia en el Felgueroso de Sama. Hoy, desde las 17.30 horas podrá verse la película «Operación Papá Noel».

Concierto «Black. Grandes éxitos de la música negra» en Mieres

«Black. Grandes éxitos de la música negra» es el título del concierto que se celebra hoy en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, a las 20.00 horas. La entrada es libre. Los protagonistas son los miembros de «Black», quinteto que acerca los grandes éxitos de artistas como Donna Summer o Diana Ross.

Jornadas de la Fabada en La Felguera con espectáculo musical

Prosiguen las jornadas gastronómicas de la fabada en La Felguera (Langreo). Un total de 16 establecimientos hosteleros ofrecerán diariamente este plato, hasta el día 14 de diciembre. Hoy, además, habrá da las 20.00 horas, en el teatro José León Delestal, el espectáculo «Pinceladas Musicales», con entrada a 5 euros.

Jornadas culinarias de la matanza en el concejo de Caso

Siete restaurantes del concejo de Caso ofrecen el menú de las jornadas gastronómicas de la matanza: sopa de hígado, morcilla fresca, manos de cerdo, picadillo, chuletas y postre casero. Todo ello por 30 euros.

Centro

Tributo a «Il Divo» en Pola de Siero

Recala en Pola de Siero el espectáculo musical «Style Il Divo Tributo»; la función comienza a las 20.00 horas en el auditorio de la localidad. Este concierto ofrece una experiencia sensorial única, donde los grandes éxitos de «Il Divo» serán versionados de manera memorables como «My Way», «The Music of the Night”, «Don’t Cry for me Argentina» entre otros. La entrada cuesta 22,50 euros.

Cine en Candás

El teatro Prendes de Candás proyecta a las 20.00 horas la película «Todo los lados de la cama», de Samantha López Speranza. La conclusión a la que lleva esta película es que «en el amor y el sexo, la única certeza es que nadie sabe nada».

ECA Teatro representa una versión de «Fuenteovejuna» en La Fresneda

La compañía ovetense ECA_Teatro pone en escena «Redescubriendo a Fuenteovejuna», que pretende que la musicalidad de los versos de Lope de Vega, gocen de plena vigencia. La cita es a las 19.30 horas en el centro cultural de la localidad. Entrada libre, limitada al aforo de la sala. Tomando como base el texto dramático de Lope de Vega, hay momentos de comedia, baile y cante, logrando que la musicalidad de sus versos suenen con plena actualidad.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidadde visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Oriente

Concierto navideño en Llanes

La coral «Concejo de Llanes» protagoniza un concierto de Navidad en la iglesia de Balmori a partir de las 19.30 horas. La entrada es gratuita

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Exposición de fotos en Cangas de Onís: último día

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís alberga hasta hoy la muestra fotográfica «Retratos de autor», un repaso por la obra de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición «Cardumen» muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Charla del vocal del CGPJ Bernardo Fernández en Boal

La Casa de Cultura de Boal acoge a las 18.00 horas una charla titulada «La justicia y la Constitución Española de 1978», a cargo del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exconsejero del Principado Bernardo Fernández Pérez.

Concierto navideño en La Caridad

El dúo «Hoot’n’Holler» (Puri Penín González y Michael Lee Wolfe) da un concierto en el auditorio As Quintas de La Caridad a las 20.30 horas, con entradas al precio de 10 euros. Dadas las fechas, el repertorio contiene varios guiños a la navidad.

Los paisajes de Villayón, explicados por un experto en geología

El decano de la Facultad de Geología de Oviedo, Carlos López Fernández, ofrece una charla en Villayón titulada «La formación de los paisajes de Villayón». Será en la biblioteca de la localidad a las 16.30 horas. Entrada libre.

Mercadillo navideño de Navia

El comercio local de Navia se suma a la magia de la Navidad con el mercadillo «La pandereta», donde es fácil encontrar ideas para regalar pues cuenta con puestos de artesanía, alimentación y moda, entre otros productos. Este zoco navideño está instalado en una carpa ubicada en el parque Ramón de Campoamor y abre hasta el 14 de diciembre de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas; el domingo, solo por la mañana.

Exposición fotográfica e inclusiva en El Franco

La exposición fotográfica «Caminando Junt@s», una iniciativa de la Asociación Fraternidad, se puede visitar en la sala de exposiciones del ayuntamiento de El Franco hasta el 14 de diciembre. La asociación Fraternidad ha venido desarrollando durante este año que acaba el proyecto «Caminando Junt@s» consistente en que personas con discapacidad intelectual hayan podido disfrutar de senderismo inclusivo, así como también de la posibilidad de expresarse mediante la técnica fotográfica. Ahora se quiere compartir y disfrutar de las fotos realizadas en las salidas a la naturaleza. Horario de visita: días laborables de 10.00 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.