Asturias crea una Unidad de Cultura Científica e Innovación para acercar la ciencia a la ciudadanía

La Fundación para la Investigación Científica y Tecnológica del Principado (FICYT) amplía sus responsabilidades con la creación de una Unidad de Cultura Científica y de Innovación, un organismo que facilitará a los centros de investigación asturianos, y a la Universidad de Oviedo, acercar, divulgar y difundir los resultados de sus proyectos entre la ciudadanía.

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, presentó este viernes la propuesta a los agentes científicos. A la reunión acudieron representantes de la Universidad de Oviedo, CSIC, Serida, Finba-Ispa y Muja.

“La idea es apoyar las unidades de cultura científica de otras entidades, apoyar a las que no las tienen, y conseguir despertar vocaciones científicas, que participe la ciudadanía en la ciencia, reducir la brecha de género que existe en las disciplinas STEM…”, explicó Mercedes Díaz, directora de FICYT.

La pretensión del Principado es arrancar esta nueva unidad, incluida en la ley de Ciencia, con tres proyectos. En primer lugar, un programa de vocaciones científicas para poner en contacto a centros educativos con mentores (pertenecientes a los centros científicos y a la Universidad). La idea, según explicó Sánchez, es que los centros que así lo soliciten desarrollen un proyecto durante el curso, valiéndose de los conocimientos y el apoyo de dicho mentor para llevarlo a cabo.

“A partir de ahí, ideas sobre la mesa que puede haber son unos premios, que se presenten los trabajos en la Feria de la Ciencia, que se busque colaboración con ferias de otras comunidades de tal forma que el alumnado que resulte premiado pueda ir allí… Todas las ideas que nos propongan y sean factibles lo haremos”, detalló el consejero.

En un principio, este programa estará destinado a alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria, aunque no se descarta ampliarlo a 6º de Primaria y a Formación Profesional.

Una línea importante de trabajo será la ciencia ciudadana. El objetivo es que los asturianos participen activamente en los proyectos científicos, pero también que trasladen a la administración sus propuestas y que estas se vean reflejadas en futuras políticas científicas.

Por últimos, tanto los centros de investigación como la Universidad, tendrán a su disposición, de forma gratuita, el servicio de noticias científicas “EurekAlert!”, que les permitirá dar a conocer sus avances científicos a un directorio de 12.000 medios de comunicación.