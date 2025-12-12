Autoservicios Familia y la Asociación Celíaca Principado de Asturias (ACEPA) firman un convenio para contribuir al ahorro de las personas con celiaquía
A través de la compañía gallega de distribución Vegalsa-Eroski, empresa a la que pertenece la red de supermercados Autoservicios Familia, las entidades han suscrito un convenio de colaboración para mejorar la oferta de los productos sin gluten, un acuerdo del que se beneficiarán más de 400 familias asturianas
La compañía ofrecerá a los asociados de ACEPA un descuento del 20% en más de 200 referencias, un ahorro que se reembolsará en la tarjeta Eroski Club
La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, a la cual pertenece la red de supermercados Autoservicios Familia, y la Asociación Celíaca Principado de Asturias (ACEPA) han suscrito un convenio de colaboración para mejorar las condiciones de compra de los productos de alimentación de las personas con celiaquía.
Gracias a esta colaboración, más de 400 familias asturianas asociadas a ACEPA se beneficiarán de un 20% de descuento en la compra productos sin gluten, tanto de marca propia como de fabricante. Este beneficio estará disponible en todos los establecimientos Autoservicios Familia, Hipermercados Eroski y Eroski Rapid, así como en compra online. El ahorro se transferirá a través de un reembolso directo en la tarjeta monedero de Eroski Club.
Este descuento estará disponible para todas aquellas personas que sean socias de ACEPA y de Eroski Club. Para activarlo, los usuarios recibirán desde la asociación un vale de adhesión, que deberán presentar en una tienda junto a su tarjeta de fidelización. Una vez activado, el descuento se aplicará automáticamente en todas las compras de las más de 200 referencias sin gluten incluidas en la colaboración.
Desde la compañía de distribución alimentaria destacan que el objetivo de este acuerdo es reforzar su compromiso con el bienestar de las personas con celiaquía, conscientes del esfuerzo económico que implica seguir una alimentación sin gluten.
Por parte de ACEPA, manifiestan su agradecimiento por este acuerdo que permitirá a las familias que forman parte de su asociación beneficiarse de un descuento en productos sin gluten, contribuyendo a reducir el impacto económico de llevar una dieta segura. Desde la entidad, celebran el compromiso de la compañía con su colectivo y explican que seguirán trabajando juntas para mejorar la calidad de vida de las personas celíacas en Asturias.
Ventajas para socios en Galicia, Asturias y Castilla y León
Vegalsa-Eroski ha formalizado este acuerdo con las asociaciones de celiaquía de las tres comunidades en las que tiene presencia: la Asociación de Celíacos de Galicia (ACEGA), la Asociación Celiaca Principado de Asturias (ACEPA) y la Asociación Celíaca de Castilla y León (ACECALE). De este modo, los socios de las asociaciones y de la Eroski Club tendrán disponible este descuento en un total de 270 establecimientos de los tres territorios.
La compañía amplía así su compromiso con una alimentación adaptada a las necesidades nutricionales de sus clientes. Gracias a esta colaboración, Vegalsa-Eroski puede conocer directamente las necesidades y expectativas de las personas con celiaquía en relación con la experiencia de compra en sus establecimientos.
