Otro caso de acoso sacude al PSOE: el senador asturiano Javier Izquierdo dimite tras una denuncia

El senador del PSOE por Valladolid Javier Izquierdo, natural de Mieres e iniciado en la política como director general de Urbanismo con Vicente Álvarez Areces entre 2003 y 2007, ha anunciado que renuncia a todos sus cargos, tanto en la Cámara Alta como en el Comisión Ejecutiva Federal del partido, en la que es secretario de Estudios y Programas.

"Lo hago para afrontar otras tareas profesionales y personales; seguro que habrá quien lo haga mejor. Siempre agradecido", ha escrito en la red social X el senador, en un mensaje en el que anuncia que "tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador".

El anuncio, que ha causado sorpresa en su grupo en la Cámara Alta, tiene lugar después de que el digital "eldiario.es" haya publicado este jueves que un nuevo escrito registrado en el canal antiacoso de Ferraz apunta a Izquierdo.

Esta denuncia se sumaría a las registradas en los últimos días contra otros cargos del partido, en concreto Francisco Salazar, exasesor de Moncloa; Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga) suspendido de militancia; José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y que ya ha anunciado su baja en el partido y su dimisión de ese cargo.

Javier Izquierdo es senador del PSOE por Valladolid y portavoz en dos Comisiones, la de Vivienda y Agenda Urbana, y la que investiga la gestión del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, en el PSOE ocupaba el cargo de secretario de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal.

Tras su estreno político en Asturias, Izquierdo, arquitecto de profesión, ocupó cargos municipales en Valladolid haciendo equipo con el hoy ministro Óscar Puente. Tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, José Luis Ábalos le nombró secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, entre 2018 y 2019, y posteriormente fue diputado por la provincia de Valladolid en las legislaturas XIII y XIV. Antes de su elección como senador, ejerció de delegado del Gobierno en Castilla y León entre 2020 y 2021.