Castrillón premia la labor altruista

Los reconocimientos han sido para Laura González Álvarez y la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Avilés y Comarca

Por la izquierda, Eloy Alonso (alcalde de Castrillón); Laura González, Alejandro Ferrer, Sandra Manteca, Laureano Rivas, Juan Requena y Ana Fernández. / lne

R. S.

El Ayuntamiento de Castrillón entregó el pasado viernes los premios a la labor altruista en el concejo. El acto se celebró en el salón de plenos, a partir de las 18:30 horas, y supuso un emotivo homenaje y reconocimiento a dos referentes del compromiso social en la comarca: Laura González Álvarez y la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Avilés y Comarca. Ambos reconocimientos se enmarcan en la edición 2025 de los galardones que distinguen la labor altruista en bien de la comunidad.

Tras el periodo de presentación de candidaturas, y una vez valoradas las 16 propuestas recibidas, la comisión encargada —presidida por Sandra Manteca Duque, concejala de Bienestar Social, y formada por representantes de los Consejos de Mayores, Infancia, Salud, Mujer, Cooperación y Solidaridad, Promoción de la Accesibilidad, así como portavoces de los grupos políticos municipales y representantes de las zonas vecinales del concejo— seleccionó a las personas y entidades que este año destacan por su contribución desinteresada al bienestar común.

Labor extensa y comprometida

Laura González Álvarez recibe este reconocimiento por su extensa y comprometida labor al frente de la Asociación de Vecinos de San Martín de Laspra, así como por su trayectoria institucional y política en representación de IU: concejala del Ayuntamiento de Avilés, presidenta de la Junta General del Principado de Asturias y otros cargos de relevancia. Su dedicación constante al servicio público la convierte en una figura destacada del tejido social de la comarca.

Una plataforma muy activa

Por su parte, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Avilés y Comarca es homenajeada por la labor iniciada en 2012, año desde el que impulsa charlas, exposiciones y movilizaciones en defensa de unos servicios públicos de calidad —sanidad, educación, transporte— gracias al compromiso de numerosas personas voluntarias.

Formación en voluntariado contra la soledad no deseada

En el marco del programa municipal para combatir la soledad no deseada en personas mayores, el Ayuntamiento de Castrillón organiza un curso básico de formación en voluntariado dirigido a quienes deseen aportar su tiempo y apoyo a personas mayores, especialmente a aquellas que viven en situaciones de aislamiento social. La formación será impartida por la Asociación Movimiento Asturiano por la Paz (Maspaz), entidad con una amplia experiencia en dinamización del voluntariado y participación comunitaria. Con iniciativas como estas, Castrillón refuerza su compromiso con la cohesión social, el voluntariado y el reconocimiento de quienes hacen del municipio un lugar más solidario, tal como resalta la concejala Sandra Manteca Duque. El curso se desarrollará los días 16 y 17 de diciembre. Más información en las oficinas de Servicios Sociales (C/ Rey Pelayo, 27. Piedrasblancas).

De izquierda a derecha, las ponentes voluntarias Pilar Castellvi y Ludmila Kaul, con Sandra Manteca Duque, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castrillón. / lne

📅 Fechas: 16 y 17 de diciembre

🏢 Lugar de información e inscripciones: Oficinas de Servicios Sociales (C/ Rey Pelayo, 27. Piedrasblancas)

📞 Teléfono: 985 530 031

TEMAS

