Las consecuencias de la huelga de médicos: las comunidades (incluida Asturias) ponen a la Ministra de Sanidad contra las cuerdas

Las comunidades autónomas han puesto este viernes contra las cuerdas, en mayor o menor medida, a la ministra de Sanidad, Mónica García (Somos), en plena batalla con los médicos de toda España por el borrador de estatuto marco que ha presentado –es el texto que sienta las bases para regular la profesión sanitaria–, que no les convence, por lo que suman meses de protestas y huelgas –la última esta misma semana – para que se retire o bien incluya sus demandas.

Las comunidades autónomas del PP han reclamado a García, durante la reunión de la comisión interterritorial, que lo retire. Otras, como la asturiana, con un gobierno en manos del PSOE e IU, le han advertido de que están pagando los platos rotos de la movilización de los facultativos y le han pedido que haga un esfuerzo para llegar un acuerdo.

La consejera de Salud asturiana, la socialista Concepción Saavedra, lo tiene claro: «Desde Asturias hemos planteado que ahora mismo el estatuto marco está bloqueado y que no hay salida. Pedimos al ministerio que ponga todos los medios para llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos para tener una base con la que negociar. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario».

Mónica García, en el centro, con su equipo, en la reunión esta mañana, en Madrid. / Europa Press

Saavedra también tuvo una advertencia para Mónica García: «Hay que tener en cuenta que la línea entre las comunidades y el ministerio es difícil de marcar, y estos días estamos viendo que se habla de unos temas y otros. Asturias quiere estar ahí y colaborar en buscar un acuerdo de mínimos. O si no hay que dejar claro qué parte corresponde al ministerio y cuál a las comunidades».

Dificultades

En la reunión, en la que los puntos del orden del día concitaron el tan complicado habitualmente consenso, el asunto de la huelga salió en ruegos y preguntas. Fue inevitable que todas las comunidades plantearan las dificultades que afrontan con la movilización médica, que ha obligado a cancelar –y tener que reprogramar, con el consiguiente aumento de las listas de espera– esta semana miles de consultas, operaciones y pruebas en toda España. «Se debe dar una solución. Nosotros planteamos que se reinicie la negociación», sostiene Saavedra.

La Consejera de Salud no apoya la petición –una condición que reclama con especial interésel Sindicato Médico del Principado, SIMPA– de que haya un estatuto marco específico para los médicos. «Nosotros trabajamos siempre con equipos multidisciplinares y a cada uno se le da la importancia que tiene. La de los médicos es alga, pero no se puede fragmentar el estatuto marco, aunque estoy segura de que cada categoría puede verse representada y tener visibilidad independientemente del resto», añadió.

Mónica García dio muestras de entender el mensaje que le lanzaron los consejeros y anunció que consultará el lunes con los sindicatos si retira el borrador del estatuto marco y, con ello, recalcó, todas las mejoras que introduce para los profesionales sanitarios. No obstante, señaló que defiende el texto «a capa y espada» y que «sería una pena retirarlo». No obstante, reconoció que el Ministerio no puede decidir solo.