La construcción ve "alarmante" el aumento de las bajas laborales en Asturias

El sector de la construcción de Asturias criticó ayer el aumento del gasto público en defensa –una actividad con ambiciosos planes de inversión en la región, como la nueva fábrica de blindados de Indra en Gijón–, ya que, a su juicio, ese desembolso "deja de aplicarse a otras necesidades". Así lo expresó ayer el presidente de la patronal de la construcción (CAC-Asprocon), Joel García, durante su discurso de clausura de la asamblea general de la organización.

García expresó su deseo de que "se terminen los grandes conflictos abiertos que afectan a toda la economía", de modo que los empresarios de la construcción "puedan dedicar su esfuerzo a dejar a nuestros hijos un mundo mejor que el nuestro", si bien reconoció que la apuesta pública por la industria de defensa responde a "la cantidad de conflictos que hay en el mundo".

Durante su discurso, García hizo un repaso a la situación general de la actividad constructora en Asturias y a sus retos más próximos. El empresario se mostró "optimista" respecto al entrante ejercicio 2026 ("será un poco mejor que 2025"), aunque animó al Gobierno del Principado (presente en la asamblea en la figura del consejero de Movilidad e Infraestructuras, Alejandro Calvo) a que "mejore la inversión productiva, que planifique las actuaciones y que ofrezca con esa planificación la seguridad y la certeza que permite a los empresarios saber lo que hay".

En relación al futuro a medio plazo, García manifestó la "incertidumbre" del sector respecto a la finalización en 2027 de los fondos europeos Next Generation, muchos de los cuales se han empleado en infraestructuras y obras pública. A este respecto, Alejandro Calvo también admitió que las Administraciones públicas como la asturiana deben buscar "líneas de financiación" que cubran el hueco que dejarán las partidas económicas llegadas de Bruselas.

El presidente de CAC-Asprocon, que estuvo acompañado, entre otros, por la presidenta de FADE, María Calvo, afirmó que el deseo del sector es que los presupuestos públicos "sigan creciendo año a año", pero, sobre todo, que el gasto "sea cada vez más eficaz y eficiente". Para apuntalar su argumento, el empresario puso el siguiente ejemplo: "Es muy conveniente gastar en radares, en unas buenas señales o en una adecuada pintura de la carretera, pero puede resultar inútil si no se mejora el firme". "Serán carreteras menos seguras y aumentarán los accidentes, pero, eso sí, estarán bien señalizadas", ironizó.

Asimismo, el empresario valdesano aseguró que las exigencias medioambientales al sector (por ejemplo, en nuevos diseños, materiales y tecnologías) "tienen que ser digeribles, porque repercuten en los precios". Así, García instó a adoptar "soluciones realistas" y "ritmos temporales racionales y viables en la aplicación de unas normas ambientales que son necesarias, pero también caras".

También reclamó el presidente de la organización que el aumento del precio del módulo de vivienda protegida "no suponga un encarecimiento para el comprador" y que, al mismo tiempo, ese incremento "refleje los costes de construcción como los materiales o el precio de la energía", de modo que constructores y promotores "no trabajen a pérdidas". La solución, a su juicio, pasa por que en el precio final intervengan "las políticas públicas de vivienda".

En este sentido, García saludó las medidas incluidas en el nuevo Plan Nacional de Vivienda y urgió a su "rápida aplicación" en Asturias. También considera una noticia positiva que en los Presupuestos del Principado de 2026 hayan aumentado en 30 millones de euros, hasta los 187 millones, las políticas de promoción de vivienda. Y remarcó que el segmento de la construcción de vivienda industrializa será "una contribución importantísima" a las necesidades inmobiliarias de la población y al abaratamiento de los costes.

García también llamó a la agilización de la burocracia administrativa, lamentando que "las licencias se eternizan, los trámites se duplican y las autorizaciones de las administraciones no se coordinan". "No hay financiación que resista eso", alertó.

García puso el foco en otro asunto "alarmante": las bajas laborales en Asturias. "No parece muy normal que hayan crecido un 43% en cinco años. Las cifras lo dicen todo: 20.000 trabajadores faltan al trabajo cada día en Asturias", advirtió García, que instó a todos los agentes públicos y económicos a "aclarar perfectamente las causas, y las medidas que se pueden poner en marcha para prevenir y controlar seria y correctamente este problema".

Convenio con Paraguay

En relación con los problemas de mano de obra que acusa la construcción, García se felicitó de que el convenio entre España y Paraguay para incorporar al sector trabajadores procedentes del país latinoamericano acaba de activarse, después de "mucho tiempo y mucho trabajo de papeleo". El acuerdo fija una suerte de programa piloto en el que participarán una veintena de compañías asturianas que darán empleo a un total de 80 trabajadores paraguayos. Más allá de este caso concreto, el máximo responsable de la patronal aseguró que la experiencia que están teniendo las constructoras de la región con trabajadores de América Latina está siendo "muy buena".