El coronel Garcés Menduiña toma el mando militar en Cabo Noval: "Los escenarios en los que estamos llamados a trabajar son cada vez más confusos y cambiantes"

Día plenamente asturiano para dar la bienvenida al nuevo jefe del Regimiento "Príncipe" número 3, también comandante militar de Asturias, el coronel José Miguel Garcés Menduiña, que llega del Estado Mayor, aunque como teniente coronel mandó un batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Este viernes a mediodía, los soldados del regimiento con base en el Acuartelamiento "Cabo Noval" de La Belga (Siero), aguantaron en manga corta la lluvia y el frío en un acto en el que el coronel Jesús Martínez Victoria, que ha mandado la unidad en los últimos dos años, entregó el guion del regimiento a Garcés Menduiña, en presencia del todavía coronel, pendiente de ascender a general, Andrés González Alvarado, que acaba de hacerse cargo de la Brigada "Galicia" VII, la BRILAT.

El coronel Garcés explicó en su alocución que viene con tres objetivos: "Primero, mantener una excelente preparación basada en una instrucción dura y exigente; potenciar el liderazgo y la iniciativa a todos los niveles, en todos los escalones de mando; y preservar los principios morales que rigen en nuestro ejército", para cuyo cumplimiento se encomendó a la patrona de la Infantería, la Virgen Inmaculada, y al Cristo de la Buena Muerte.

Garcés hizo referencia a que "los escenarios en los que estamos llamados a trabajar son cada vez más confusos y cambiantes". Un nuevo tipo de guerra ha surgido en los campos de batalla de Ucrania. "La guerra corre más rápido de lo que parece y nuestra obligación es estar al día y adelantarnos. Nuestro reto es ponernos al día en nuevas tecnologías para intervenir si es necesario en las mejores condiciones posibles", explicó el coronel.

Desfile con el que finalizó el acto. / Fernando Rodríguez

Aunque no hay una misión en el horizonte, y de hecho el batallón "San Quintín" está regresando aún de Eslovaquia, Garcés indicó que para "los próximos años toca prepararse y estar en disposición de cualquier contingencia, de cualquier cosa que España nos pueda requerir. Nosotros aquí estaremos siempre dispuestos y preparados para colaborar en aquello que se necesite".

El coronel comentó la relación que le une a Asturias: "Tuve la enorme suerte de estar aquí en el quinto curso de la Academia General Militar. Hicimos un periodo de prácticas de un mes y tuve la enorme suerte de estar destinado en este regimiento ese tiempo mes. Fue en mayo del 98 y tengo que decir que el regimiento me enamoró y Asturias me enamoró aún más. De hecho, con mi familia he venido regularmente a pasar vacaciones, periodos vacacionales, porque Asturias es una magnífica tierra y ese es otro de los puntos a favor que tiene este regimiento, estar situado en esta magnífica tierra asturiana".

En su alocución, Garcés tuvo palabras cariñosas para sus tres hijos, Rodrigo, Alejandra y Juan, y para Cristina, su esposa: "Generosamente has afrontado, como sé que seguirás haciendo en los próximos años, mis ausencias y las exigencias que a una familia impone la vida militar. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional".

En el acto estuvo presente la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra; el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro; la vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández; los alcaldes de Oviedo y Siero, Alfredo Canteli y Ángel García; el coronal jefe de la Guardia Civil de Asturias, Francisco Javier Puerta; y el Jefe Superior de Policía, Jorge Ignacio Moreno, que vino acompañado del jefe regional de operaciones, Manuel Díaz-Faes.

Aparte de la entrega del guion, hubo otros jalones en la ceremonia: el coronel Martínez Victoria volvió a jurar la bandera del regimiento y fue condecorado por el coronel Alvarado, que le entregó la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.