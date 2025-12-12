El Corte Inglés refuerza su apuesta por los platos preparados y proyecta crecer con nuevos formatos

El Corte Inglés consolida su liderazgo gastronómico con una firme apuesta por los platos preparados, reforzando su presencia en 80 puntos de venta entre El Corte Inglés e Hipercor. Esta estrategia responde a la creciente demanda de soluciones culinarias de calidad, adaptadas al día a día y a momentos especiales como la Navidad.

La compañía prevé crecer en platos preparados gracias tanto a la ampliación de metros dedicados al propio espacio en tienda como al incremento de libre servicio, un modelo que se explora ya en Diagonal (Barcelona). Este formato combina elaboraciones en tienda con productos procedentes de la cocina central y de proveedores, garantizando frescura y variedad.

El nuevo modelo de panadería, pastelería y platos preparados implantado en Castellana (Madrid) será referencia para los nuevos espacios en desarrollo, consolidando una experiencia integrada de producción que eleva el estándar operativo y de imagen. La oferta se distingue por su elaboración propia con recetas artesanales, tradicionales, y con ingredientes seleccionados, lo que refuerza el posicionamiento gastronómico de la marca.

En estas fechas, la propuesta navideña cobra especial protagonismo: 22 referencias exclusivas que suponen la elaboración de 228.000 unidades y cerca de 139.000 kilos de producto, incluyendo carnes y aves, hojaldres, cremas y salsas, además de postres icónicos como la tarta de queso o la torrija de roscón. La compañía atiende cada Navidad a más de 630.000 clientes, preparando la comida y la cena de más de 25.000 familias, reafirmando su compromiso con la calidad, la tradición y la innovación.

Un plato de carrilleras preparado de El Corte Inglés / Cedidas a LNE

Esta Navidad, entre las novedades del catálogo de platos preparados destacan la crema de carabineros; la carrillera ibérica con salsa de colmenillas y foie; el solomillo de cerdo ibérico Wellington con salsa de Pedro Ximénez y foie; el pavo relleno asado con salsa de colmenillas y foie; la caldereta de rape con gambones; el salmón en hojaldre relleno de espinacas a la crema; la calabaza asada con sésamo negro; la salsa de colmenillas y foie; y en los postres el pionono de mousse de naranja y crema de mandarina tostada; y la torrija de roscón de Reyes con nata.

Además de estas propuestas, los clientes pueden realizar pedidos de encargos especiales, siempre sujetos a disponibilidad, de cocochas de bacalao al pilpil, cocochas de bacalao en salsa verde, carabineros al Palo Cortado, media langosta con mantequilla, ajo y perejil, medio bogavante a la plancha y solomillo de vaca Wellington.

Un plato de hojaldre de salmón preparado de El Corte Inglés / Cedidas a LNE

Con más de 40 años de experiencia en platos preparados, El Corte Inglés sigue innovando para ofrecer una experiencia gastronómica única, adaptada a la estacionalidad y a preferencias locales. Uno de los pilares del departamento es la innovación constante, la amplia oferta gastronómica y la excelencia de las materias primas. El equipo de I+D trabaja en nuevas elaboraciones, construyendo una oferta dinámica.

Las vitrinas de platos preparados han renovado su implantación, con nueva vajilla y con un surtido que varía según época del año, día de la semana y la región. El modelo apuesta por recetas únicas, artesanas, tradicionales y naturales, y por equipos de profesionales que trabajan en entornos integrados.

Propuesta navideña en cifras

Entre estas elaboraciones para esta Navidad, destacan:

Carnes y aves : más de 53.130 unidades (incluyendo roti de pularda rellena, paletillas de cordero y pularda rellena ).

: más de (incluyendo ). Hojaldres : salmón y solomillo de cerdo ibérico Wellington , con 16.000 unidades .

: y , con . Cremas y salsas : alrededor de 58.000 kilos ( española, de colmenillas y foie, de Oporto, Pedro Ximénez y foie, boletus, naranja, cumberland… ).

: alrededor de ( ). Otros preparados : croquetas de carabineros, quiche de boletus, salpicón de marisco y relleno de marisco , con 28.700 unidades .

: , con . Postres: 72.000 unidades entre pirámides de chocolate, tartas de queso, torrijas de roscón y piononos de mandarina).

La campaña de Navidad en platos preparados se concentra los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre, y 4 y 5 de enero, cuando se realiza cerca del 45% del total de las ventas del periodo navideño. Los clientes pueden encargar sus pedidos en los centros de El Corte Inglés y a través de la web Platos preparados de Navidad .

Además, esta Navidad, el Roscón de Reyes mejora la receta, con el empleo de huevos de gallinas camperas, un incremento de las almendras, con fermentaciones más largas, y por la renovación de los hornos del obrador de Valdemoro (Madrid). Este año se han desarrollado dos nuevas variedades, un Roscón de Reyes de pistacho y otro de crema de limón. El 90% de la venta de este dulce navideño se concentra en las variedades de relleno de nata y en el sin relleno.

Postres de El Corte Inglés / Cedidas a LNE

El Panettone se ha convertido en un complemento especial para estas fechas. El Corte Inglés, precursor del auge de esta categoría en España, cuenta con más de cien referencias distintas entre El Club del Gourmet y el Supermercado de El Corte Inglés. La compañía se apoya en proveedores locales españoles de este producto al tiempo que también importa panettones de destacados productores italianos.

Los panettones más emblemáticos del Club del Gourmet son el clásico y el de chocolate, que se presentan envasados en una lata con un diseño exclusivo cada Navidad, y que realiza el fabricante milanés Chiostro di Saronno para la compañía. Procedente de Sicilia, y en cobranding con Fiasconaro, El Corte Inglés cuenta con panettones elaborados con dos recetas exclusivas, de chocolate negro y de pistacho, que se presenta en lata y en estuche de regalo, respectivamente.

Solomillo Wellington preparado de El Corte Inglés / Cedidas a LNE

Entre los platos preparados más demandados a lo largo del año destacan la ensaladilla (la receta actual es la número 37, evidencia de un proceso de innovación sostenido); las croquetas y familia de fritos: finger, pechuga Villaroy…; los arroces (elaborados desde cero en el punto de venta) y los guisos tradicionales: albóndigas, estofados… (trabajados en el obrador).

En El Corte Inglés se respira gastronomía, tradición y calidad. Más de 40 años de evolución convierten a la compañía en líder y especialista en platos preparados. Su estrategia se sostiene en la innovación, la amplia oferta y la excelencia en materias primas, con una ejecución cuidada en tienda y una visión de futuro orientada al crecimiento y a ofrecer la mejor experiencia al cliente.