Diez días para el sorteo del Gordo de Navidad: desde qué hacer si el décimo se estropea a cuánto dinero se puede cobrar en efectivo (ojo que los premios caducan)

A diez días del sorteo extraordinario de Navidad, el del codiciado y famoso Gordo, los últimos décimos y participaciones vuelan de las administraciones y establecimientos. Es el del 22 de diciembre uno de los sorteos más populares y en los que más se participa. Los asturianos suelen estar a la cabeza casi siempre en lo que se juega: el año pasado cada habitante gastó 113 euros de media y en total Loterías despachó casi 114 millones de euros, un 6,3 por ciento más que en 2023.

Los datos de este año están por ver, ya que aún sigue la venta, si bien para el Principado se han consignado 120,6 millones de euros, 119, 6 euros de media por asturiano.

Hasta el 22 de diciembre todos tienen las mismas posibilidades de ganar el Gordo y el resto de premios, que no están mal. El sorteo reparte en total 2.772 millones de euros. Los bombos llegaron ya este mismo viernes a la sede del sorteo: el Teatro Real de Madrid. En el grande entrarán los números, 100.000 bolas; en el pequeño, los premios, 1.807 bolas.

A las 8.30 horas del próximo 22 de diciembre comenzará el sorteo, con la constitución inicial de las mesas. Cuando todo esté listo será el turno de los niños de San Ildefonso, encargados cada año de cantar los números y los premios.

La suerte estará entonces echada. Y si alguien es tocado por la fortuna, estos son algunas de las preguntas habituales que se hacen los que juegan y a las que responde Loterías del Estado.

¿Qué hay que hacer para cobrar un premio?

Aunque parezca evidente, es imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado para poder cobrar un premio de Lotería de Navidad.

¿Cuándo se pueden cobrar los premios?

La tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, se comenzarán a abonar los premios, como es habitual.

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum, ya que los puntos de venta de Loterías fueron los primeros comercios físicos en España que incorporaron dicho sistema como método de pago de sus apuestas y cobro de sus premios menores.

Si los premios acumulan un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y CaixaBank.

Los bombos, en el Teatro Real, este viernes. / jotxo.

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial, los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el Sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.

¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios? ¿Los premios caducan?

Hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los premios de Lotería de Navidad caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del Sorteo.

¿Qué sucede si un décimo o resguardo está deteriorado?

Si el décimo o resguardo premiado está deteriorado, el cliente debe personarse en un punto de venta de Loterías, cumplimentar el formulario “Solicitud de pago de premios”, firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autenticación.

Si se comparte un décimo con varios seres queridos, ¿cómo se cobra?

Si el décimo se comparte, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras.

Si han sustraído un décimo, ¿qué hay que hacer?

Si el décimo ha sido sustraído, es recomendable presentar denuncia ante las autoridades competentes. Si dicho décimo resultara premiado, el cliente puede personarse en un juzgado con la denuncia para que se inicie el proceso correspondiente.