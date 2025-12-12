La directora del Instituto de Transición Justa y su antecesora no acudirán a la comisión parlamentaria sobre el accidente de Cerredo

El Ministerio para la Transición Ecológica ha comunicado a la Junta General que la actual directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras García, no comparecerá ante la comisión de investigación especial sobre el accidente minero de Cerredo . Tampoco lo hará su antecesora, Laura Martín Murillo, aunque lo ha comunicado en un escrito personal.

En sendas respuestas registradas en la Cámara, Judit Carreras y Laura Martín argumentan que “es criterio reiterado del Consejo de Estado que los Parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos del Estado”. Las dos comunicaciones refieren la misma jurisprudencia al respecto.

La actual directora del Instituto de Transición Justa y su antecesora en el cargo habían sido convocadas para comparecer ante la comisión de investigación parlamentaria con fecha programada para el próximo 20 de enero.

Ambas fueron llamadas en una convocatoria correspondiente a las comparecencias del mes de enero, en la que también se incluye a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, en calidad de expresidenta del Instituto de Transición Justa. Su intervención estaba programada para el 21 de enero.

Aunque la Cámara no ha recibido comunicación específica referida a la asistencia de la ministra, el argumento empleado por la directora y exdirectora del Instituto de Transición Justa anticipa que Aagesen también podrá excusar su participación.