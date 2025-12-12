Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

La directora del Instituto de Transición Justa y su antecesora no acudirán a la comisión parlamentaria sobre el accidente de Cerredo

La administración estatal justifica la negativa a comparecer basándose en criterios del Consejo de Estado

La ministra Aagesen, durante su intervención en el Senado.

La ministra Aagesen, durante su intervención en el Senado. / Senado de España

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El Ministerio para la Transición Ecológica ha comunicado a la Junta General que la actual directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras García, no comparecerá ante la comisión de investigación especial sobre el accidente minero de Cerredo . Tampoco lo hará su antecesora, Laura Martín Murillo, aunque lo ha comunicado en un escrito personal.

En sendas respuestas registradas en la Cámara, Judit Carreras y Laura Martín argumentan que “es criterio reiterado del Consejo de Estado que los Parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos del Estado”. Las dos comunicaciones refieren la misma jurisprudencia al respecto.

La actual directora del Instituto de Transición Justa y su antecesora en el cargo habían sido convocadas para comparecer ante la comisión de investigación parlamentaria con fecha programada para el próximo 20 de enero.

Ambas fueron llamadas en una convocatoria correspondiente a las comparecencias del mes de enero, en la que también se incluye a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, en calidad de expresidenta del Instituto de Transición Justa. Su intervención estaba programada para el 21 de enero.

Aunque la Cámara no ha recibido comunicación específica referida a la asistencia de la ministra, el argumento empleado por la directora y exdirectora del Instituto de Transición Justa anticipa que Aagesen también podrá excusar su participación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
  2. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  3. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  4. Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
  5. Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
  6. Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
  7. Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
  8. Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder

El PP acusa a Barbón de “hipocresía” ante los casos de acoso: “La tolerancia cero se demuestra denunciando, no protegiendo a los acosadores”

El PP acusa a Barbón de “hipocresía” ante los casos de acoso: “La tolerancia cero se demuestra denunciando, no protegiendo a los acosadores”

La directora del Instituto de Transición Justa y su antecesora no acudirán a la comisión parlamentaria sobre el accidente de Cerredo

La directora del Instituto de Transición Justa y su antecesora no acudirán a la comisión parlamentaria sobre el accidente de Cerredo

Barbón: "No estoy dispuesto a que babosos, puteros y corruptos marquen la posición de los derechos de las mujeres"

Barbón: "No estoy dispuesto a que babosos, puteros y corruptos marquen la posición de los derechos de las mujeres"

Los dos productos básicos de la cesta de la compra de los asturianos que se han disparado en el último año

Los dos productos básicos de la cesta de la compra de los asturianos que se han disparado en el último año

La llamada a consumir carne de la tierra del nuevo presidente de Ternera Asturiana

La llamada a consumir carne de la tierra del nuevo presidente de Ternera Asturiana

El Corte Inglés refuerza su apuesta por los platos preparados y proyecta crecer con nuevos formatos

La palabra en asturiano que pocos conocen y tiene un bonito significado (seguro que te sientes identificado)

La palabra en asturiano que pocos conocen y tiene un bonito significado (seguro que te sientes identificado)

La Navidad más asturiana de Zarzuela: los Reyes y sus hijas eligen una foto en el "Pueblo ejemplar" de 2025 para su felicitación

La Navidad más asturiana de Zarzuela: los Reyes y sus hijas eligen una foto en el "Pueblo ejemplar" de 2025 para su felicitación
Tracking Pixel Contents