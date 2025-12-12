El IUOPA celebra 25 años de lucha contra el cáncer: "Hacemos la vida más humana"

El Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) celebró ayer su 25.º aniversario en un acto cargado de reconocimiento a sus fundadores, investigadores y personal técnico. La ceremonia, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y abierta por la actual dirección del Instituto (su directora, Ana Gutiérrez; la secretaria, Mariví González-Meana; y el divulgador científico Mario Fernández) sirvió para realzar una trayectoria basada en "la ciencia hecha con propósito, amor y comunidad". "Seguiremos avanzando con vuestra ayuda y nuestra vocación", aseguró Gutiérrez.

Por la izquierda, Mario Fernández, César Menéndez Claverol, Borja Sánchez y Ana Gutiérrez. | IRMA COLLÍN / .

Durante su intervención, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, destacó la trayectoria de "quienes empujaron este proceso de forma entusiasta". "La Universidad de Oviedo no sería la misma sin el IUOPA", aseguró. Y resaltó que, gracias al Instituto, la institución es más "fuerte, abierta y útil para la sociedad asturiana", porque, según subrayó, "el conocimiento solo tiene sentido si se pone al servicio de las personas".

Público asistente a la gala. / Irma Collín

Dio así paso al homenaje a quienes impulsaron la creación del IUOPA, organismo que acaba de ser elegido como "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA. Son el bioquímico Carlos López Otín (no pudo acudir y recogió la placa su último doctorando, David Roy), Carlos Suárez, que reconoció que el Instituto es "el orgullo de su vida"; y los fallecidos Agustín Hidalgo, cuya viuda, Begoña Cantabrana, agradeció el "esfuerzo y el trabajo de todos estos años"; y Antonio Cueto, que estuvo representado por su hijo David Cueto quien destacó el objetivo del IUOPA: "Hacer la vida más humana". Todos incidieron en que, durante estas dos décadas y media, cientos de profesionales han contribuido a situar al instituto como un referente internacional en investigación del cáncer.

Un vídeo conmemorativo repasó los principales hitos del Instituto, desde la identificación de nuevos marcadores moleculares y dianas terapéuticas hasta los avances en medicina personalizada, diagnóstico precoz y tratamientos innovadores. También se destacó que el IUOPA cuenta ahora con más de 200 investigadores y técnicos, distribuidos en 20 grupos de investigación y varias unidades de apoyo, con trabajos desarrollados en la Facultad de Medicina, el Departamento de Bioquímica y hospitales públicos encabezados por el HUCA. Y se puso en valor la formación de jóvenes investigadores, a través del doctorado y el máster en Biomedicina y Oncología Molecular, concebidos para garantizar el relevo científico y sostener la excelencia investigadora.

En el encuentro quisieron rememorar a todas las personas al frente del Instituto, recordando a sus directores: Carlos Suárez Nieto, Aurora Astudillo González, Antonio Fueyo Silva, Rosa María Sainz Menéndez y Adonina Tardón. Esta última habló en nombre de todos subrayando el papel de la Universidad de Oviedo al aportar la base científica y las infraestructuras necesarias. Destacó, además, la importancia del bioterio inaugurado en 2006 y su contribución al desarrollo de modelos animales para el estudio del cáncer. Señaló que el Instituto "ha mantenido una evolución científica constante" desde su creación en el año 2000.

Durante la celebración, el IUOPA resaltó que su actividad no sería posible sin la colaboración de entidades asturianas. Por eso, reconocieron su labor a diez asociaciones: Isabel Cuervo de Os Mismos de Sempre de Tapia de Casariedo, Héctor Moro de Laviana, Alba Romero de la Tribu de Llanes, Noelia Casiano González de la asociación Xtixtodos de Langreo, Fran Linares de Revualcate, Stephanie Fernández de El Paseo de Marta, Catarina Pozuelo de Ersy Pozuelo, Beatriz Rodríguez de la asociación Rosa Palo de Cangas de Onís, Tensi Carmona Miyares del Ayuntamiento de Sobrescobio e Isaac Jiménez de Los Zurrones de Llorío.

El acto incluyó un homenaje a los fundadores y a las entidades que han respaldado al Instituto desde sus inicios —entre ellas, la Fundación Cajastur, cuyo presidente, César José Menéndez Claverol, aseguró sentirse "muy orgulloso", ya que "el impacto científico y social del Instituto es incalculable". También se dio un reconocimiento a la Consejería de Ciencia, recogido por su titular, Borja Sánchez . "Detrás de toda la investigación hay personas y hay que agradecerles mucho", aseguró Sánchez que recomendó "mirar al futuro para darle impulso al IUOPA".