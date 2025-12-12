La llamada a consumir carne de la tierra del nuevo presidente de Ternera Asturiana

La IGP (identificación geográfica protegida) Ternera Asturiana, la marca de calidad más numerosa en cuanto a socios en la región (más de 6.000), acaba de cerrar un largo proceso electoral, no exento de polémica, con la elección del ganadero Luis Fernando Martínez Barbón como nuevo presidente del consejo regulador.

El salense lideró la única candidatura por parte del sector productor en las elecciones del pasado noviembre en nombre de Unión Rural Asturiana (URA). Su elección como presidente de la IGP ha sido por unanimidad, ya que recibió también el apoyo del sector elaborado.

«Es un gran honor para mí ser presidente de Ternera Asturiana. Soy muy consciente del gran reto que asumo y lo hago ilusionado por intentar contribuir, desde esta nueva responsabilidad, a construir el futuro del sector», señaló Martínez. El ganadero salense sustituye a Isabel de la Busta.

El allandés José Manuel Menéndez Fernández, propietario de la comercializadora cárnica Vitoriastur, será vicepresidente. «Todos tenemos que luchar por la marca Ternera Asturiana unidos. Es más que una marca de ganaderos y elaboradores, es patrimonio de todos los asturianos».

El equipo directivo se completa, por parte del sector ganadero, con Verónica Molleda Martínez, Amelia Díaz Rodríguez, Eloy Fernández Fernández y Héctor González González. Por parte del sector industrial renuevan su cargo como vocales Daniel Berdasco (Berdasco e hijos, S.L.) y Francisco Vázquez (Hijos de Luis Rodríguez), y se estrenan en el cargo Agustín Menéndez Rodríguez (Arango e Hijos, S.L.) y Manuel Alonso Mejido (Turaller, S.L.).

«Tenemos una carne maravillosa y una manera tradicional de producir; las ganaderías familiares que construyen esa Asturias que tanto nos gusta, necesitan que el consumidor las apoye, eligiendo Ternera Asturiana», señaló el nuevo presidente.

Polémico proceso electoral

La marca de calidad pasa página de un complicado proceso electoral que comenzó en marzo y se vio rodeado de polémica por la intervención de la Consejería de Medio Rural al no haber candidaturas, inicialmente, por parte del sector ganadero. El Principado nombró una comisión gestora que no contó con el beneplácito del consejo regulador saliente, que acudió a los tribunales para anularla y ganó. Eso permitió reanudar el proceso electoral, con la llamada a las urnas el pasado 22 de noviembre.

En el sector productor, hubo la única candidatura de Luis Fernando Martínez Barbón, que fue proclamada sin necesidad de votación. En el sector industrial, en cambio, concurrieron dos listas. Con una participación del 75%, venció frente a la de Alimerka la encabezada por Berdasco e Hijos, respaldada por el 84% de los votos.