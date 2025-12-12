Los médicos cierran su semana de movilizaciones con un agradecimiento a la paciencia de la población

La jornada de huelga médica de este viernes en Asturias, señalada como la última gran cita antes de conocer el rumbo de las negociaciones, registró un seguimiento del 54% en el área sanitaria avilesina y alrededor del 38% en Atención Primaria, según datos facilitados por José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), en la concentración que se celebró a las puertas de consultas externas del Hospital Universitario San Agustín. Los huelguistas, alrededor de un centenar, corearon frases como «Hora trabajada, hora cotizada» o «Mónica (ministra de Sanidad) ponte una bata».

Las cifras de Avilés son extrapolables al conjunto del Principado. El Hospital de Cabueñes, en Gijón, mantiene de forma constante entre el 60% y el 65% de seguimiento diario de la huelga, mientras que el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se sitúa en valores medios del 57 por ciento de seguimiento, siempre según las cifras que maneja el Simpa.

En los centros de salud Vidal constató «muchísimos problemas»: «El pico de gripe se ha duplicado y está completamente desbocado, hay muchos compañeros ya de baja, lo que está disparando las demoras en las citas. Las agendas que esta semana rondaban los 7 días de espera podrían situarse en 10 o más a partir de la próxima», precisó.

Pese al impacto de la huelga en la actividad asistencial, los representantes médicos destacan «que se está viendo todo lo urgente». Vidal valoró, además, el apoyo «excepcional» de la población. «Los pacientes se están portando de manera ejemplar y entienden perfectamente por qué nos movilizamos», subrayó.

El SIMPA quiso aclarar este viernes que «los datos (de seguimiento de la huelga) se calculan sobre el personal que puede hacer huelga, excluyendo servicios mínimos, vacaciones o bajas». En algunos centros, afirman, los mínimos y las ausencias por gripe dejan plantillas muy reducidas, lo que dificulta cualquier análisis simplificado.

Primero, los pacientes

Los médicos señalan importantes diferencias con las cifras de impacto difundidas por la Consejería de Salud. Explican que, además de las consultas programadas para el día de huelga, se han desprogramado citas desde la semana anterior como medida preventiva, especialmente para evitar perjuicios a pacientes con movilidad reducida o desplazamientos complejos. «Esto lo entendemos. Nosotros tenemos en primera consideración a los pacientes», señaló Vidal.

En este sentido, y tomando como referencia un viernes habitual, en el Hospital de San Agustín la actividad de consultas era de un 47 por ciento menos, mientras que los quirófanos redujeron su actividad cerca de un 30%. A esto se sumará, anticipan, el efecto de los festivos navideños sobre las listas de espera, que «este año se han estropeado por completo».

La clave para el futuro inmediato está puesta en la próxima reunión entre la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Ministerio de Sanidad. Los médicos señalan que las «líneas rojas» que hace apenas 48 horas eran inamovibles «parecen haberse vuelto amarillas», lo que abre la puerta a una posible negociación «más flexible».

Paralelamente, continúa la negociación autonómica abierta desde la huelga del pasado 3 de octubre. Aunque reconocen una mejor predisposición por parte de la Administración asturiana que del Gobierno central, todavía no se ha cerrado un acuerdo definitivo.

Con múltiples frentes abiertos y la presión asistencial al alza, los médicos concluyen que el escenario para enero —y especialmente para el verano— sigue lleno de incógnitas. «Si la ministra sigue en sus trece iremos a la huelga indefinida de cabeza», advierte Vidal.