El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta

¿Dónde se cocina el mejor roscón artesano en Asturias? La respuesga es complicada pero este año se celebra, por primera vez, el Campeonato Mejor Roscón Artesano de Reyes de Asturias. Es una iniciativa que busca demostrar que en la región hay mucha calidad reposetera y premiar con 1000 euros al ganador o ganadora y 205 eruos para el que quede en segundo lugar.

En esta competición por saber quién es el local con el mejor roscón pueden participar todos los locales que elaboren de manera tradicional este dulce del Día de Reyes. Las inscirpciones están abiertas hasta el día 15 de diciembre.

Un total de 14 locales ya forman parte de este reto. Estos son los obradores particpantes hasta la fecha:

Bombones Santoveña - Llanera Llambionadas - Oviedo Bode - Gijón Verde Menta - Villaviciosa Pantry By Eleonore - Salinas La Miga de Mariana - Avilés Dulces Tentaciones (SIN GLUTEN) - Gijón Hotel Palacio de Luces - Colunga Dolce Momento Pasticceria (VEGANO) - Oviedo Bianca Pasteleria - Gijón Ambrosía - Gijón Ovetus - Oviedo Casa Chema - Oviedo Confitería El Vasco - Trubia

Un reconocimento a los reposteros asturianos

Esta iniciativa nace con un objetivo: "dar el lugar y el reconocimiento que se merecen los reposteros y pasteleros de nuestra comunidad autónoma". Es la inteción de su organizadora, la asturiana Raquel Baragaño. Es productora y organizadora de eventos, es el alma máter de festivales como Mercazoco o Fartukarte. Ahora se pasa a los dulces de Navidad con esta campeonato que se desarrolla en dos fases.

El viernes 19 de diciembre habrá una semifinal en la que un jurado popular probará los roscones y elegirá sus favoritos. A continuación, el martes 30 de diciembre se conocerá al ganador. En esta ocasión, las votaciones las llevarán a cabo un jurado profesional compuesto por Mónica Longo (cocinera), Raquel Mendaña (Divulgadora gastronómica), Jhonatan González Ovalle (Pastelero y panadero Cabo Busto), Israel Moreno Torres (Chef Restaurante Ayalga), Marcos Cienfuegos (Cocinero e investigador culinario. Proyecto Bocamina), Lara Roguez (Chef Abarike) y Luis Alberto Martínez Abascal (Propietario y jefe cocina Casa Fermín).