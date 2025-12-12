La palabra en asturiano que pocos conocen y tiene un bonito significado (seguro que te sientes identificado)

Hay palabras que lo dicen todo. Que su sonoridad acompaña al significado y le otorgan más valor, más potencia, más fuerza. Todos los españoles conocen la palabra gallega "morriña" para refereirse a la nostalgía por la tierra o por lo que nos hace sentir en casa. Lo mismo ocurre con "saudade", del protagués. En Asturias también hay una palabra para expresar este sentimiento de necesidad de volver a la tierrina.

La lengua asturiana tienen una palabra para expresas la "pena, nostalgia". Es señardá. Una acepción más extensa habla de "pena o tristeza que se siente al verse uno separado de sus conocidos". De una forma más general, también se puede definir "señardá" como la necesidad de volver a Asturias. Un sentimiento que comparten tanto asturianos como turistas.

La versión portuguesa más tatuada

Saudade es una palabra portuguesa difícil de traducir que describe un sentimiento profundo de nostalgia, melancolía y añoranza por algo o alguien ausente, amado, que está lejos en tiempo o espacio, y que a menudo implica el deseo de revivirlo o recuperarlo, con un matiz agridulce de saber que quizás nunca vuelva.

Es una de las palabras más tatuadas. Sobre todo después de que Sara Carbonero se la dibujase en su piel tras la etapa que vivió en Oporto cuando su entonces marido, Iker Casillas, jugó en el equipo local.

"La “Saudade” es el precio que se paga por vivir momentos inolvidables", escibía la periodista en su Insagram junto a la foto donde mostraba su tatuaje.