La patronal asturiana de hostelería refuerza su cúpula con dos nuevas vicepresidencias

Otea, la patronal asturiana de hostelería y turismo, ha reforzado y renovado su cúpula directiva. A la nueva presidencia de Javier Martínez, quien tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA ha asumido el cargo que deja José Luis Álvarez Almeida, se une la vicepresidencia ejecutiva que estará en manos de Fernando Corral, hasta ahora vicepresidente junto a Martínez.

Así se decidió en la reunión del pasado jueves en Oviedo para afrontar la salida de Álvarez Almeida, quien se quiere centrar en sus labores, que no son pocas, al frente de Hostelería de España, cargo para el que fue elegido el pasado marzo.

Junto a Javier Martínez y Fernando Corral estarán también en la junta dos nuevas vicepresidencias: la cocinera María Busta, del hotel restaurante Casa Eutimio de Lastres, y Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín, en Oviedo.

Intereses

Todos los cambios fueron aprobados por unanimidad la tarde del pasado jueves. Según Otea, Javier Martínez asume el liderazgo de la asociación «para continuar impulsando los intereses del sector hostelero y turístico asturiano». En el caso de Corral, sus labores ejecutivas buscan «dotar de mayor dinamismo a la gestión de la entidad». Además, con las dos nuevas presidencias la organización consolida una junta directiva «sólida y representativa, capaz de afrontar los retos del sector en el ámbito autonómico, manteniendo la conexión directa con el liderazgo nacional a través de la figura de Álvarez Almeida en Madrid».

Tras la reunión y la aprobación de los acuerdos, los miembros de la Junta Directiva compartieron la tradicional copa de Navidad con los trabajadores de Otea, celebrada en Oviedo.