El PP acusa a Barbón de “hipocresía” ante los casos de acoso: “La tolerancia cero se demuestra denunciando, no protegiendo a los acosadores”

El diputado regional del Partido Popular Luis Venta ha afirmado que ni el presidente del Principado, Adrián Barbón, ni el PSOE “están autorizados para realizar discursos de buenismo en torno a los casos de acoso a las mujeres protagonizados por socialistas”. Venta sostiene que “la tolerancia cero se demuestra denunciando a los acosadores, no protegiéndoles como hace el PSOE”.

El líder socialista y presidente asturiano, Adrián Barbón, ha señalado que los casos de acoso y abusos "no son un 'me too' del PSOE, sino de toda España". También ha afirmado no estar dispuesto a que "babosos, puteros y corruptos marquen la posición de los derechos de las mujeres".

El parlamentario popular acusa al PSOE de “llevar sin decir ni mu todos estos años de Gobierno sanchista” y aseguró que “parece que para ocupar altos cargos en el partido o en las instituciones lo que puntuaba era ser acosador de mujeres”. A su juicio, “lo que han hecho es justo lo contrario” de la tolerancia cero: “Ni impedir los abusos a mujeres y, lo que es más grave, proteger a los acosadores, tanto en el ámbito laboral como impidiendo las denuncias ante la justicia”.

Venta atribuye a Barbón la intención de “diluir un problema de su partido poniendo el foco en toda la sociedad española”, una estrategia que califica de “cobardía atroz” con la que “intenta desviar la atención de los asturianos” para “seguir protegiendo a los acosadores de su partido” y “seguir poniendo disculpas para no condenar lo que ya sabe toda la sociedad”.

El diputado advierte además de que “las responsabilidades penales son individuales, no colectivas”, y afirma que “se conocen con nombres y apellidos dirigentes del PSOE” que “han abusado y acosado a mujeres de manera reiterada”, a los que sitúa “cercanos a Pedro Sánchez y con responsabilidades en instituciones españolas”.