Los dos productos básicos de la cesta de la compra de los asturianos que se han disparado en el último año
El precio de los huevos ha subido el 32,1% y el de la carne de vacuno el 18,3%
Dos productos muy habituales en la cesta de la compra de los asturianos, como son los huevos y la carne de vacuno, han registrado un encarecimiento espectacular en el último año. Los huevos han subido un 32,1% en los supermercados y tiendas de Asturias coincidiendo con el sacrificio de más de dos millones de gallinas en España por la gripe aviar, mientras que la carne de ternera se ha encarecido el 18,3% por un aumento de la demanda.
El índice de precios de consumo (IPC) bajó en Asturias en noviembre una décima, hasta el 3% interanual (igual que la media nacional), aunque los alimentos escalaron nueve décimas, hasta el 4,1%, la tasa más elevada entre las comunidades autónomas en vísperas de la Navidad, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En tasa mensual, los precios repuntaron en el Principado un 0,1% y en el acumulado del año subieron un 2,4%.
De vuelta a la tasa interanual, las mayores subidas en Asturias se produjeron en vivienda, grupo que incluye la electricidad, un 6,5%, y en alimentos y bebidas no alcohólicas y hoteles, bares y restaurantes, un 4,1% en ambos casos. También subieron los precios de bebidas alcohólicas y tabaco, un 2,7%; medicina, un 2,4%; transporte, un 2,2%; comunicaciones, un 1,6%; ocio y cultura, un 1,2%, y menaje, un 0,6%.
Los precios solo bajaron en vestido y calzado, un 3,1%, y enseñanza, un 0,2%.
En la cesta de la compra, los huevos fueron el producto que registró un mayor encarecimiento interanual en Asturias, del 32,1%. Por detrás se situaron la carne de vacuno (18,3% de subida del precio); el café, el cacao y las infusiones (12,7%); la carne de ovino (9,4%) y el pescado fresco y congelado (9,3%).
Por contra, los productos de la cesta de la compra que registraron mayores descensos del precio fueron los aceites y grasas (-31,4), por la buena cosecha de oliva; el azúcar (-8%); las bebidas alcohólicas (-3,1%); las patatas y sus derivados (-2,1%) y los cereales y sus derivados (-0,6%).
