De la Rocha, director de la Oficina Económica de Moncloa: "Asturias saldrá reforzada con la nueva planificación eléctrica"

No es habitual verlo delante de los focos, acostumbrado como está a realizar un trabajo que se fragua "entre la discreción y la confidencialidad". Pero su saber negociador y su capacidad en la resolución de conflictos está detrás de algunos de los proyectos económicos más importantes que se han desarrollado en España en los últimos años. Y, en alguna medida, también en los de Asturias. Manuel de la Rocha, hombre de confianza de Pedro Sánchez y director de la Oficina de Asuntos Económicos de Moncloa, ve en la región "enormes potencialidades", afianzadas por un Gobierno autonómico que tiene "una visión clara de a dónde quiere ir", para atraer inversiones.

"Asturias tiene un gran valor estratégico por su localización, con un gran puerto conectado con Europa; tiene activos en el ámbito de la seguridad y defensa, y en la gran industria; tiene potencial de atraer nuevas inversiones, y en eso estamos", aseguró De la Rocha en un coloquio con su homólogo asturiano, el director de la Oficina Económica de Presidencia del Principado, José Sicre, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, organizado por este periódico con el patrocinio del Gobierno de Asturias y Unicaja bajo el título "Asturias, tierra de oportunidades". Estuvo moderado por Eloy Méndez, redactor jefe del diario, y fue clausurado por el presidente del Principado, Adrián Barbón.

El asesor económico de Pedro Sánchez afirmó que el Gobierno de España está trabajando y acompañando al de Asturias para "hacer ese cambio de matriz industrial hacia sectores de futuro". Y que la región tenga "algo menos de dependencia de la gran siderurgia, que se tiene que transformar". Ese modelo de transformación económica pasa, indiscutiblemente, por la electrificación del tejido industrial y el refuerzo de la red eléctrica. El Gobierno central está actualmente inmerso en la elaboración de la nueva planificación eléctrica, que permitirá atender una nueva demanda industrial de más de 27 gigavatios. "Asturias es una de las comunidades que mejor sale reforzada; porque necesitamos reforzarla", reconoció.

J.A.

La descarbonización

El director de la oficina nacional analizó el proceso de descarbonización. Aseguró que España está "en la mejor posición" para liderar la transición ecológica y esa nueva industria que funcionará a base de hidrógeno verde. "Hay que estar preparados, es una labor de muchos años. Y ahora lo que hay que lograr es que vengan detrás las industrias. Pero estar situados en la línea de salida, con las capacidades de producción cien por cien verdes listas para que las empresas se sitúen y utilicen esa energía", sentenció. El Ejecutivo central ha invertido más de 3.000 millones de euros en convocatorias para impulsar esa transformación y "el banco del hidrógeno europeo esta metiendo mucho más".

Igual de importante en este proceso es el Pacto sobre el Acero y el dictamen del Comité Europeo, impulsado por Asturias, donde se recogen una serie de medidas encaminadas a que el sector siderúrgico comunitario cuente con la necesaria autonomía estratégica. "Ahora estamos trabajando en cómo ponemos valor al acero sostenible elaborado con emisiones más bajas. Se está hablando de un sello de acero verde, que nosotros lo estamos defendiendo, y de un plan de aceleración industrial que va a incluir algunos sectores que tiene que ser impulsados, que tienen que tener capaz de producir más", adelantó De la Rocha.

El director de la Oficina de Asuntos Económicos se mostró muy optimista con que estos acuerdos europeos sirvan para desbloquear actuaciones clave para el Principado, como las anunciadas para Arcelor. El Gobierno central ha mantenido varias reuniones con la familia Mittal para que ejecute los planes previstos para la planta gijonesa y "estoy convencido de que se van a dar cuenta de que Asturias es un territorio competitivo [...]. No vamos a tirar la toalla. Seguimos hablando con la empresa y hemos hablado muchas veces de darle viabilidad a ese proyecto".

Barbón: "Vienen más empresas a Asturias de las que salen" El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró ayer que Asturias tiene "una estrategia" y una visión clara" que ha permitido darle la vuelta a ese "mal endémico" que sufre la región desde hace años, esa visión pesimista del futuro, y que los asturianos empiecen a recuperar el autoestima. "Decían que íbamos a bajar del millón de habitantes, lo que iba a suponer poco más que el hundimiento de Asturias, y no solo no lo hemos hecho, sino que llevamos cuatro años creciendo [...]. Se decía que hordas masivas de asturianos se iban a Madrid, pues resulta que en los últimos años hemos invertido la tendencia [...]. En los últimos años también vienen más empresas a Asturias a instalarse de las que salen, y si vamos al nivel de inversión extranjera estamos viendo que vamos mejorando los datos, e incluso batido algunos récords", desgranó en la clausura del acto en el Club LA NUEVA ESPAÑA. También puso de ejemplo la industria de defensa, la agroalimentaria, las mejorías en las conexiones y la reciente reforma fiscal. En este punto, recordó que cuando llegó al Gobierno las deducciones suponían un ahorro de 8,8 millones y ahora son más de 130. Y para este crecimiento regional, apuntó, es "fundamental un instrumento como la Oficina Económica de Asturias", que nace siguiendo la estela de la de Moncloa. Barbón destacó la labor "discreta" de ambos directores: "Cuando hablamos de los buenos datos económicos de España, que incluso los que lo niegan todo, no lo pueden negar; cuando se habla de los buenos datos económicos de Asturias, de la propia evolución de Asturias, detrás de ello hay mucho trabajo que necesita que no haya ruido y que no se sepa para que los interlocutores tengan la confianza de saber que lo que habla queda en ese marco de lo confidencial". También habló Barbón, cogiendo el guante de De la Rocha, de las reuniones con la familia Mittal, ocho o nueve en los últimos años, mientras que durante el Gobierno de Rajoy "hubo cero".

"El proyecto de Sunwafe va a ser disruptivo para la región", asegura Sicre

Otro proyecto importante que se espera vea la luz en los próximos años es el de Sunwafe en la Zalia. El director de la Oficina Económica del Principado, José Sicre, aseguró que el proyecto va a ser "disruptivo para la región". "Va a suponer que España y Europa entre en las obleas de silicio, y por eso dado su carácter estratégico tiene un apoyo del Ministerio de casi 200 millones", destacó.

El asturiano también valoró, aunque con discreción, los avances que se están produciendo en el sector de la defensa. Aunque no quiso adelantar ni confirmar ningún nuevo proyecto, reconoció que "se están produciendo hitos importantes", pero "no queremos dar falsas expectativas". También De la Rocha se mostró optimista con el futuro regional: "En este sector no hay libre mercado, el Gobierno tiene influencia y soy optimista respecto a Asturias. Habrá actividad sin duda en el ámbito de la defensa".

EN IMÁGENES: El debate "Asturias, tierra de oportunidades" con los directores de las oficinas económicas de presidencia de Moncloa y del Principado, en el Club LA NUEVA ESPAÑA / Irma Collín

Tanto De la Rocha como Sicre mostraron además su total apoyo a las ingenierías, conscientes del "impacto" que tienen en el país. "Que a nadie le quede duda de que España estará en las soluciones", sentenció el asesor nacional.

Asimismo, ambos quisieron desmotar un mensaje que se escucha intensamente en la región, el del "infierno fiscal". "Las empresas que vienen a Asturias nunca nos hablan de la fiscalidad, sino de nuestras potencialidades", aseguró Sicre. A lo que De la Rocha sentenció: "Que nadie tenga duda que por fiscalidad se puedan perder inversiones".