Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 13 de diciembre de 2025

Oviedo

Vetusta Jazz

A las 19:00, el Teatro Campoamor acoge una nueva cita del Festival Vetusta Jazz con un concierto excepcional protagonizado por Antonio Zambujo, la gran voz de la música portuguesa actual, y Yamandu Costa, uno de los guitarristas más brillantes del panorama internacional. Zambujo, reconocido por renovar el fado y la música alentejana con influencias brasileñas y tintes de jazz, unirá su calidez vocal a la técnica prodigiosa de Costa, maestro de la guitarra de 7 cuerdas. Las entradas están disponibles a 20 euros en patio, platea y entresuelo; 16 en principal; y 12 en anfiteatro y general.

Banda de música en Trubia

A las 19:00 horas, el Teatro Casino de Trubia acoge el último concierto del ciclo «Conciertos de Otoño 2025» de la Banda de Música Ciudad de Oviedo. Una cita especial que cierra la programación anual y que ofrece la oportunidad de disfrutar de la formación ovetense en un recital abierto al público. La entrada es libre hasta completar aforo, convirtiéndose en una magnífica ocasión para despedir el otoño con música en directo.

Chigre menguante

A las 19:30 horas, el Teatro Filarmónica de Oviedo presenta «Chigre menguante», una obra de Maxi Rodríguez recomendada para público adulto y con una duración de 80 minutos. La función propone un recorrido emocional y humorístico por la identidad asturiana: cinco intérpretes dan vida a personajes que permiten reflexionar sobre la forma de ser del asturiano y la asturiana desde la llegada de la democracia hasta nuestros días. Entradas a la venta en la web del Ayuntamiento y en la taquilla del teatro.

Historia de un viaje

La sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 20.00 horas la representación de «Historia de un viaje». La Asociación Sociocultural Venezolano Asturiana de Oviedo organiza esta representación dirigida por Daniel Lugano. La entrada es libre hasta completar aforo.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Centro Comercial Los Fresnos

El rastrillo navideño de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Asociación Belenista de Gijón

A partir de las 17.30 horas comienza la VII Ruta de Belenes «Villa de Jovellanos». Se puede visitar el belén_«El pesebre de los mares» en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental «Las Carolinas» en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén «Una aldea asturiana» en Los Fresnos, en el horario del centro comercial.

Jardín Botánico

De 11.00 a 14.00 horas se llevará a cabo la actividad de arte y discapacidad «Con ton y son», del Colectivo Berde.

Centro del Monte Deva

La ruta «Peña de los 4 jueces», de 17 kilómetros de distancia y de dificultad media-alta, dará comienzo a las 10.00 horas en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva.

Club Natación Santa Olaya

De 18.30 a 19.30 horas, «aquadiver en familia» en la piscina de 25 metros del Club Natación Santa Olaya.

Antiguo Instituto

Hasta el 25 de enero de 2026, se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Laboral Cinemateca

A las 19.00 horas se podrá ver «La gran ambición».

Biblioteca Jovellanos

La Biblioteca Pública Jovellanos acoge a las 12.00 horas la sesión de cuentacuentos «El atrapacuentos».

CMI El Llano

A las 10.00 horas, taller «Basta. Cansada de ser fuerte. El estrés no es un signo de debilidad». Además, a las 12.30 horas dará comienzo la obra de teatro infantil «Brujas», de la compañía David Acera.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver «Tramares», la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Se puede ver la exposición de pintura «Naturaleza viva», de Patricia Suárez. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI La Arena

Hasta el 9 de enero se puede ver la XXXV Muestra Man Ray de Fotografía.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 18.00 horas se podrá disfrutar del musical «La lámpara maravillosa. Tributo Aladdin», de On Beat Producciones.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Museo Evaristo Valle

Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. La exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se puede ver la exposición «La mirada de Tofiño», de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Navidad en Avilés

El recinto «N’Avilés», Ciudad de la Navidad, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abrirá de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones. A las 17.00 horas, en la carpa de N’Avilés se celebrará el taller «Diseñando el muñeco de nuestro cuento» ._Está dirigido a un máximo de 15 menores de entre 4 y 10 años. A las 19.00 horas tendrá lugar el espectáculo «Érase una vez... muñeco de nieve», dirigido a público familiar.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Bebecuentos: «Como pez en el agua»

A las 12.00 horas, en la biblioteca Bances Candamo y dirigido a público de entre 6 meses y 3 años, tendrá lugar el taller «Como pez en el agua», impartido por Beatriz Sanjuán.

Exposición colectiva de Navidad en la galería Amaga

La galería de arte Amaga acoge estos días una exposición colectiva de Navidad. Entre los artistas que participan en la muestra se encuentran: Juan Zaratiegui, Encarnación Domingo, Pedro Lombardía de Lillo,Ángel Saracho, Víctor Orviz, Consuelo Vallina, Chelo Sanjurjo, Marisu Solís, Alfredo Díaz Faes, Miguel Pontico, Gil morán, Truyés, Jorge Fernández Valdes, Ana Roig Habaz, Álvaro Perote, Esther Cuesta, María Braña, David Saborido y Francisco Redondo. Estará abierta hasta el 14 de enero de 2026.

Hoy se sale

De 17.00 a 21.00 horas, en el Local Social Abierto, el programa de ocio y tiempo libre con actividades gratuitas para público infantil y adolescente de 12 a 16 años, ha programado una sesión sobre «La baraja española: juegos y trucos».

Patio patín

A las 12.00 horas el colegio de Versalles acoge patinaje para toda la familia. Una actividad para todos los públicos a partir de los 3 años de la mano de monitores profesionales que enseñarán de forma gratuita de 12.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera)

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

«Mariscal dialoga con Miranda», ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero , Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Concurso de tonada de Sama

Hoy se celebra la segunda y última final del X Concurso de Tonada Asturiana «Ciudá de Llangréu». Será a las 19.00 horas, en el Cine Felgueroso de Sama. Actuarán un total de trece intérpretes, en busca del primer premio.

«Qué mujer prodigio soy», teatro en La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.15 horas la representación de la obra «Qué mujer prodigio soy», de Calema Producciones, Es Arte y Territorio Violeta. La entrada es libre.

Jornadas de la Fabada en La Felguera y presentación de su cofradía

Prosiguen las jornadas gastronómicas de la fabada en La Felguera (Langreo). Un total de 16 establecimientos hosteleros ofrecerán diariamente este plato, hasta el día 14 de diciembre. Hoy, además, habrá da las 13.00 horas, en la sede de Festejos de San Pedro en La Felguera, se presentará a la Cofradía Gastronómica «Su excelencia la fabada». El acto está abierto al público.

Concierto lírico en Laviana

Desde las 20.00 horas, la iglesia parroquial de Pola de Laviana acoge la celebración de un concierto lírico. Actuarán la soprano Estrella Cueto, el tenor José Miguel Llata y la pianista Maite Saiz. Organiza Erssy Pozueco. Se recaudarán fondos para fines solidarios.

Jornadas culinarias de la matanza en el concejo de Caso

Siete restaurantes del concejo de Caso ofrecen el menú de las jornadas gastronómicas de la matanza: sopa de hígado, morcilla fresca, manos de cerdo, picadillo, chuletas y postre casero. Todo ello por 30 euros.

«Framerate: Pulse of the Earth»,en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Centro

«Llueve y hace sol en París», teatro para emocionarse en Pola de Siero

La compañía zaragozana «Tranvía Teatro» trae a Pola de Siero la pieza «Llueve y hace sol en París», estrenada recientemente en el Teatro delle Saline di Cagliari (Italia). La cita, a las 20.00 horas, en el teatro-auditorio de la localidad con entradas al precio de 6 euros; la taquilla abre dos horas antes del comienzo del espectáculo. La obra lleva al espectador a París, donde Sofía recibe la visita de Fátima. Ambas comparten un trágico momento: la hija de Sofía es víctima de un atentado terrorista cometido por el hijo de Fátima. Ambos murieron. «Llueve y hace sol en París» habla de la compasión de dos mujeres y de la incomprensión, de intentar comprender para sobrevivir y de encontrar el equilibrio en el alambre de la vida.

Función de teatro en Grado

La comedia «El chigre menguante», de Saltantes Teatro, llega a Grado, donde está prevista su puesta en escena a las 19.30 horas en el auditorio de la localidad. Cinco intérpretes ayudan a los espectadores a vivir y empatizar con el sentir asturiano. Desde la democracia hasta la actualidad, en el escenario se produce una reflexión sobre la forma de ser de la asturiana y el asturiano, de las familias, del foriatu, del gallu, del babayu, del grandón, del repunante… Se reflejan, desde la elegancia de los personajes planteados por Maxi Rodríguez, los tiempos de gloria y de crisis de Asturias durante las últimas décadas. El sentir propio de Asturias se vive desde el chigre, el lugar común para todos sus habitantes, y así lo refleja esta obra que convierte cualquier teatro de Asturias, de España y del mundo en un «chigre menguante».

Teatro asturiano en Viella (Siero)

La compañía castrillonense «Garrapiellu» pone en escena la obra de teatro «El regreso de Barando» a las 19.00 horas, en el centro sociocultural de Viella (Siero).Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Festival de Navidad de la Escuela de Música Tradicional de Villaviciosa

El teatro Riera de Villaviciosa acoge a partir de las 19.30 horas el festival navideño de la Escuela Musical Tradicional de Villaviciosa -Banda de Gaitas Villaviciosa «El Gaitero».

Cine en Candás

El teatro Prendes de Candás proyecta a las 17.30 horas «Cuerposlocos», una película para todos los públicos dirigida por Ana Murugarren con Paz Padilla, Maia Zaitegi, Antonio Resines y Ricardo Castella. Además, a las 20.00 y 23.00 horas lo que se podrá ver en el Prendes es la película «Todos los lados de la cama», de Samantha López Speranza.

Exposición en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos «Campos de Castilla y Árboles del Norte», de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal «Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu» hasta el 29 de diciembre. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18,30 horas.

Oriente

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Cuenta con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y estará amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Maestros asturianos de la pintura en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes exhibe obras de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que, como explica la convocatoria, haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX ser algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias de dicho período.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de acuarelas y bordados «Puntadas y pinceladas», de Lourdes Ramírez Zapatero. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Arte Rupestre

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas.

Occidente

Mercadillo navideño en Cangas del Narcea

Este sábado, Cangas del Narcea celebra de 10.00 a 14.00 horas un mercadillo navideño en el local parroquial. A las 13.00 horas habrá actuaciones musicales en la plaza del Julter a cargo del Aula Coral Infantil.

Mercadillo navideño de Navia

El comercio local de Navia se suma a la magia de la Navidad con el mercadillo «La pandereta», donde es fácil encontrar ideas para regalar pues cuenta con puestos de artesanía, alimentación y moda, entre otros productos. Este zoco navideño está instalado en una carpa ubicada en el parque Ramón de Campoamor y abre hasta el 14 de diciembre de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas; el domingo, solo por la mañana.

Presentación literaria en El Franco

Martín de Villar presenta a las 19.00 horas en el auditorio As Quintas (La Caridad), el libro «El conto de nunca acabar», 101 cuentos populares recopilados en el Occidente de Asturias.

Exposición en Luarca

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura y Biblioteca Joaquín Rodríguez acoge hasta el 5 de enero la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el LV Certamen de Arte de Luarca 2024. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Martes, de 11.00 a 14.00 horas; miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.