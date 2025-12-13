Asturias recupera estas fiestas la campaña de prevención de la violencia sexual contra las mujeres en el ocio nocturno

El Gobierno del Principado de Asturias ha estrenado una serie de píldoras audiovisuales para redes sociales que buscan concienciar, de manera directa y accesible, sobre la violencia sexual en el ocio nocturno. Estas cápsulas, breves y diseñadas para un consumo rápido en plataformas como Instagram, TikTok o X, abordan situaciones habituales que muchas mujeres viven cuando salen de fiesta y ofrecen claves para identificarlas, entender su gravedad y saber cómo actuar.

Las píldoras, protagonizadas por la doctora en Sociología y especialista en Violencia de Género en la adolescencia, Carmen Ruíz Repullo, parten de un mensaje contundente: la violencia sexual no empieza solo cuando hay una agresión física; empieza mucho antes, en gestos, presiones o actitudes que se han normalizado durante años. A partir de ahí, cada vídeo desgrana un aspecto concreto que suele pasar desapercibido en la noche.

Uno de los contenidos más destacados explica qué es —y qué no es— el consentimiento. González insiste en que el alcohol, la insistencia o la presión social no pueden sustituir a un "sí" libre y explícito. También aborda conductas frecuentes en espacios de fiesta: acercamientos invasivos, tocamientos no deseados en la pista, comentarios sexuales, persecuciones después de un "no", o intentos de besar sin permiso. La experta subraya que estas acciones, a menudo minimizadas como "cosas que pasan de noche", son formas de violencia sexual y deben ser tratadas como tales.

Otra píldora se centra en la figura del agresor y en cómo actúan quienes se aprovechan de la vulnerabilidad, la confusión o la soledad de una mujer en un entorno nocturno. Ruíz Repullo desmonta la idea de que estas situaciones son inevitables o impredecibles y señala elementos de alerta: alguien que vigila insistentemente, que se acerca cuando la mujer está desorientada o que intenta separarla de su grupo de amistades.

Las cápsulas también interpelan al entorno: amistades, personal de los locales y testigos. Uno de los mensajes más potentes es que la prevención no depende solo de la víctima, sino de toda la comunidad que comparte el espacio. "Si ves que alguien se siente incómoda, actúa", insiste la experta, ofreciendo pautas sencillas: acompañar, preguntar si necesita ayuda, avisar al personal del local y no dejar sola a una mujer en situación de riesgo.

El objetivo de estas píldoras es claro: romper la normalización de la violencia sexual en la noche y promover formas más sanas, seguras y libres de disfrutar del ocio. Con un lenguaje cercano y ejemplos reales, buscan llegar especialmente a la juventud, que se informa y se relaciona a través de contenidos breves y visuales.

Asturias apuesta así por una estrategia de sensibilización que mira de frente a la realidad del ocio nocturno y que invita a cambiar mentalidades, actitudes y comportamientos. Porque la noche debe ser un lugar de disfrute, no de miedo. Y prevenir la violencia sexual es una tarea que empieza en la conciencia y se refuerza con acciones colectivas.