Asturias renueva la sofisticada flota de barcos de investigación de Europa
Los oceanográficos que fabricará Gondán para Alemania se suman a los que construye Armón para Portugal, Reino Unido y Países Bajos
Los grupos de construcción naval de Asturias, especializados en barcos a medida con un alto componente tecnológico, están renovando la sofisticada flota de buques oceanográficos de Europa. Esta semana, el Gobierno de Alemania adjudicó a Astilleros Gondán la construcción de dos buques de investigación y el Grupo Armón está fabricando otros tres para organismos públicos de Países Bajos, Reino Unido y Portugal.
Tanto Gondán, con sede en Castropol, como Armón, con sede en Navia, tienen amplia experiencia en la construcción de buques de investigación científica y en los últimos tiempos han logrado los principales contratos del mercado en Europa. El último lo ha conseguido Gondán. El Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), el organismo federal responsable de la seguridad marítima y la cartografía náutica en Alemania, adjudicó al astillero de Castropol la construcción de los nuevos "Wega" y "Deneb" dentro del plan del Gobierno alemán para modernizar su flota de investigación y asegurar una operatividad continua en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Es el mayor contrato de la historia de Gondán, al estar valorado en 270 millones de euros.
Gondán se especializó en los últimos años en la fabricación de barcos de apoyo para parques eólicos marinos, pero tiene experiencia en complejos buques oceanográficos, entre los que destacan el que construyó en 1999 para el Ministerio de Agricultura y Pesca de Filipinas (el "MV DA-BFAR") y, sobre todo, el que fabricó en 2016 para el Institute of Marine Research de Noruega (el "Dr. Fridtjof Nansen").
El otro grupo naval asturiano, Armón, atesora una experiencia en buques de investigación incluso mayor. Desde que en 2009 entró en este complejo nicho de negocio, ya ha fabricado 16 barcos oceanográficos y de investigación para España, Angola, México, Colombia, Argentina, Suecia, Irlanda, Nueva Zelanda e Islandia. El último que ha entregado es el "Odón de Buen", el nuevo buque insignia del Instituto Español de Oceanografía (IEO) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La compra de Barreras
Uno de los motivos por los que el grupo asturiano Armón adquirió en 2022 el astillero de Hijos de J. Barreras en Vigo –que se sumó a sus instalaciones en Navia, Puerto de Vega, Gijón, Burela y el propio Vigo– fue precisamente para ampliar su capacidad de fabricación de barcos para la investigación. De hecho, el "Odón de Buen" fue el primer buque que se construyó allí bajo la nueva propiedad y, en estos momentos, ese astillero tiene en cartera la fabricación de otros tres buques oceanográficos para organismos públicos de países europeos. Son el "Anna Weber-Van Bosse", que sustituirá al "Pelagia", el buque insignia del Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) de Países Bajos; el "Azores Ocean", encargado por la Direção Regional das Pescas de Azores, en Portugal, y el "R.V. Jocelyn Bell Burnell", que se convertirá en la "piedra angular" de la investigación marina que realiza Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI) de Irlanda del Norte, en Reino Unido.
Para lograr la adjudicación de todos estos barcos de investigación científica, tanto Armón como Gondán han tenido que acreditar capacidad para abordar buques con altos estándares de ingeniaría, sostenibilidad y eficiencia energética.
Los astilleros asturianos acaparan el 51% de la actividad en España
Asturias acaparó durante los nueve primeros meses del año el 51% de la actividad ponderada de construcción naval en España, que tiene en cuenta las puestas de quilla (12), las botaduras (10), las entregas (8) y los tipos de buques.
Los astilleros de Galicia registraron el 30% de la actividad ponderada y los del País Vasco el 18%, según datos del Ministerio de Industria.
Los grupos asturianos de construcción naval Armón y Gondán sumaban al cierre del tercer trimestre del año una cartera de pedidos de 33 barcos, que representan casi el 57% del total del sector naval en España, que suma 58 pedidos de barcos.
Armón cuenta con una cartera de 31 barcos y Gondán de dos, pero el astillero con sede en Castropol ha firmado en el último mes dos contratos para la construcción de otros tres barcos.
En la cartera de pedidos del grupo Armón hay barcos para España, Italia, Francia, Panamá, Países Bajos, Portugal, Suecia, Reino Unido e Islandia. Desde barcos de pesca, a buques oceanográficos, pasando por remolcadores, buques militares y barcos de pasajeros. Entre estos últimos destacan los tres grandes catamaranes propulsados por gas natural para la compañía Baleària que se construyen en el astillero de Gijón.
En la cartera de pedidos de Gondán al cierre del tercer trimestre había buques para Reino Unido (una embarcación de apoyo para la red de faros y boyas que fue entregado el pasado día 4) y Noruega (un barco de apoyo para energías marinas).
Suscríbete para seguir leyendo
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder