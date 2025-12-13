Asturias renueva la sofisticada flota de barcos de investigación de Europa

Los grupos de construcción naval de Asturias, especializados en barcos a medida con un alto componente tecnológico, están renovando la sofisticada flota de buques oceanográficos de Europa. Esta semana, el Gobierno de Alemania adjudicó a Astilleros Gondán la construcción de dos buques de investigación y el Grupo Armón está fabricando otros tres para organismos públicos de Países Bajos, Reino Unido y Portugal.

Imagen virtual de los dos buques de investigación que construirá Gondán para Alemania. | GONDÁN

Tanto Gondán, con sede en Castropol, como Armón, con sede en Navia, tienen amplia experiencia en la construcción de buques de investigación científica y en los últimos tiempos han logrado los principales contratos del mercado en Europa. El último lo ha conseguido Gondán. El Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), el organismo federal responsable de la seguridad marítima y la cartografía náutica en Alemania, adjudicó al astillero de Castropol la construcción de los nuevos "Wega" y "Deneb" dentro del plan del Gobierno alemán para modernizar su flota de investigación y asegurar una operatividad continua en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Es el mayor contrato de la historia de Gondán, al estar valorado en 270 millones de euros.

Gondán se especializó en los últimos años en la fabricación de barcos de apoyo para parques eólicos marinos, pero tiene experiencia en complejos buques oceanográficos, entre los que destacan el que construyó en 1999 para el Ministerio de Agricultura y Pesca de Filipinas (el "MV DA-BFAR") y, sobre todo, el que fabricó en 2016 para el Institute of Marine Research de Noruega (el "Dr. Fridtjof Nansen").

El otro grupo naval asturiano, Armón, atesora una experiencia en buques de investigación incluso mayor. Desde que en 2009 entró en este complejo nicho de negocio, ya ha fabricado 16 barcos oceanográficos y de investigación para España, Angola, México, Colombia, Argentina, Suecia, Irlanda, Nueva Zelanda e Islandia. El último que ha entregado es el "Odón de Buen", el nuevo buque insignia del Instituto Español de Oceanografía (IEO) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La compra de Barreras

Uno de los motivos por los que el grupo asturiano Armón adquirió en 2022 el astillero de Hijos de J. Barreras en Vigo –que se sumó a sus instalaciones en Navia, Puerto de Vega, Gijón, Burela y el propio Vigo– fue precisamente para ampliar su capacidad de fabricación de barcos para la investigación. De hecho, el "Odón de Buen" fue el primer buque que se construyó allí bajo la nueva propiedad y, en estos momentos, ese astillero tiene en cartera la fabricación de otros tres buques oceanográficos para organismos públicos de países europeos. Son el "Anna Weber-Van Bosse", que sustituirá al "Pelagia", el buque insignia del Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) de Países Bajos; el "Azores Ocean", encargado por la Direção Regional das Pescas de Azores, en Portugal, y el "R.V. Jocelyn Bell Burnell", que se convertirá en la "piedra angular" de la investigación marina que realiza Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI) de Irlanda del Norte, en Reino Unido.

Para lograr la adjudicación de todos estos barcos de investigación científica, tanto Armón como Gondán han tenido que acreditar capacidad para abordar buques con altos estándares de ingeniaría, sostenibilidad y eficiencia energética.