Aviso especial por la llegada de la borrasca Emilia: trae lluvias intensas, viento y oleaje (y así afecta a Asturias)

La borrasca Emilia viene pisando fuerte. Afecta a toda España. En Canarias, uno de los puntos más afectados, se han registrado más de 200 incidencias por el fuerte viento y el oleaje. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta por fenómenos costeros en varias regiones, entre ellas Asturias.

Para este sábado se esperan en la costa asturiana olas de hasta cinco metros. Sin embargo, el cielo estará despejado en gran parte de la región y se registra una ligera subida de las temperaturas máximas por lo que se alcanzarán los 16 grados en ciduades como Gijón.

Será un fin de semana agradable en Asturias. El domingo ya se desactiva esa alarta por fenómenos costeros y los cielos estarán despejados. Y de nuevo temperaturas agradables en las horas centrales del día que alcanzarán los 18 grados en Langreo o Cangas del Narcea.

Esta tónica se mantendrá para el inicio de la semana y no será hasta el martes cuando lleguen los cambios: lluvia y frío.

Se esperan lluvias en la segunda mitad del día, más probables en la mitad occidental. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1000 y 1200 metros. Y los termómetros también sufrirán cambios: las máximas registrarán un descenso generalizado. En Oviedo se moverán entre los 8 y los 11 grados; Avilés, entre los 9 y los 13 y Gijón alcanzará los 14 de máxima.