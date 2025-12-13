Benfer: la esencia de la carne asturiana en Navidad

La Navidad es, para Benfer, el momento del año que mejor refleja quiénes somos: una tierra unida por la tradición, los sabores de siempre y el orgullo de llevar a la mesa productos auténticos. En estas fechas, cuando las familias asturianas se reúnen alrededor de un buen plato, la carne vuelve a ser protagonista, y Benfer quiere celebrarlo poniendo en valor aquello que la hace única: su origen.

Porque Benfer no solo comercializa carne de calidad: la produce desde el principio. Nacidos como ganaderos y con los pies firmemente asentados en el campo asturiano, mantienen un modelo de trabajo que conserva lo esencial de la ganadería de siempre. Compran los animales y los crían con orgullo, cuidando cada etapa para garantizar que crezcan en las mejores condiciones. Así aseguran que el producto llegue a su destino en el momento óptimo, con la frescura y la ternura que distinguen a la carne de nuestra tierra.

Desde su fábrica en la Recta de Peñaflor en Grado, Benfer atiende a clientes de hostelería y comercio –desde grandes grupos hosteleros a carnicerías que apuestan por la calidad– y mantiene también la atención al cliente particular que se acerca a sus instalaciones para comprar directamente en origen y realizar su matanza particular. Esa cercanía, esa relación directa, es parte de la identidad de la empresa desde sus inicios.

Benfer sigue trabajando al lado de ganaderos, comerciantes y entidades del sector para que la carne asturiana mantenga el prestigio que se ha ganado con años de esfuerzo. Su visión es clara: un futuro en el que el campo sea sostenible, el producto tenga valor y los consumidores sigan reconociendo el sabor auténtico de Asturias.

En estas fechas de reuniones y celebraciones, Benfer quiere rendir homenaje a todo ese trabajo silencioso que empieza en el campo y termina en la mesa. Cada corte, cada pieza, cada bandeja lleva detrás la historia de una familia ganadera y de una empresa con más de cinco décadas de trayectoria, que transforma con mimo y que forma parte de una región que nunca ha renunciado a su esencia.

Esta Navidad, Benfer brinda por lo nuestro: por el origen, por la calidad, por los ganaderos y por una Asturias que se saborea en cada hogar.