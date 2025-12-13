El catalán, "cooficial" en Asturias

Mira que llevan años y años los asturianistas peleando para que la llingua, el bable, sea cooficial en su tierra, Asturias. Y mira por dónde que van los catalanes y se han colado por la puerta de atrás para que su lengua, el catalán, logre ese "estatus" en el Principado.

Exagerando un poco es lo que ha pasado en el Aeropuerto de Asturias, donde en la cafetería de la zona de llegadas los viajeros (asturianos) se han quedado algo sorprendidos por los carteles que acompañan los productos a la venta. Y por supuesto no han perdido tiempo en transmitir su sorpresa -y también cierto malestar o pique- a LA NUEVA ESPAÑA.

Amanida de pollastre, peça de fruta, dots azucarado, yogur natural desnatat Pastoret... Son los nombres que figuran junto a la ensalada de pollo, pieza de fruta, donut azucarado y yogur natural desnatado en el establecimiento de la terminal asturiana. Resulta que los carteles están escritos en catalán y luego, más pequeñito y debajo, figura el nombre traducido al español.

Los pasajeros de fuera de la región que lleguen a Asturias se quedarán también sorprendidos. O más bien confundidos y a saber qué pensarán: ¿es el catalán la nueva lengua oficial de Asturias?, ¿por qué están en catalán los carteles?, etc, etc, etc...

Así son las cosas y así las contamos, tal y como nos las cuentan a nosotros, con foto incluida.