Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

Menos construcción de viviendas nuevas en Asturias y más rehabilitaciones

Los bloques de pisos caen el 18%, mientras que las casas unifamiliares aumentan el 15%

Viviendas en construcción en Gijón, en una imagen de archivo. | PABLO SOLARES

Viviendas en construcción en Gijón, en una imagen de archivo. | PABLO SOLARES

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Cambio de tendencia en la construcción de vivienda nueva en Asturias. Según un informe de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), las viviendas iniciadas en el Principado en los once primeros meses del año cayeron un 18% ( pasaron de 2.157 a 1.778). Sin embargo, mientras que la vivienda en planta cayó un 29% (de 1.592 a 1.126 pisos), las unifamiliares aumentan un 15% (de 565 a 652 viviendas), según los visados de Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

Por concejos, en viviendas en planta, Oviedo y Gijón concentran el grueso, pero con comportamientos opuestos: Gijón pasa de 585 a 699 viviendas, mientras Oviedo desciende de 675 a181. Avilés y el resto de municipios, a excepción de Siero que sube significativamente, también reducen mucho su volumen.

En vivienda unifamiliar, el crecimiento es generalizado en la mayor parte del territorio, destacando Gijón (de 88 a 114 viviendas). Siero y Oviedo se mantienen en las cifras del año pasado.

La rehabilitación de viviendas sube el 43% en Asturias. El crecimiento se reparte por casi todo el territorio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
  2. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  3. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  4. Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
  5. Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
  6. Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
  7. Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
  8. Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder

Asturias renueva la sofisticada flota de barcos de investigación de Europa

La nueva gira de Rodrigo Cuevas abre en Avilés y llega hasta San Mateo en Oviedo

Dulce archivo navideño: del turrón al panettone

Dulce archivo navideño: del turrón al panettone

Sumar cuestiona el incremento de tarifa en el Huerna

Sumar cuestiona el incremento de tarifa en el Huerna

Edu Galán, escritor: "Tuve suerte, y después trabajé como un animal"

Edu Galán, escritor: "Tuve suerte, y después trabajé como un animal"

Menos construcción de viviendas nuevas en Asturias y más rehabilitaciones

Menos construcción de viviendas nuevas en Asturias y más rehabilitaciones

Manual para salir indemne (legalmente hablando) de la cena de empresa de Navidad: los jueces dictan sectencia

Manual para salir indemne (legalmente hablando) de la cena de empresa de Navidad: los jueces dictan sectencia

La programación más completa para pasarlo en grande durante todas las fiestas

La programación más completa para pasarlo en grande durante todas las fiestas
Tracking Pixel Contents