Menos construcción de viviendas nuevas en Asturias y más rehabilitaciones

Cambio de tendencia en la construcción de vivienda nueva en Asturias. Según un informe de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), las viviendas iniciadas en el Principado en los once primeros meses del año cayeron un 18% ( pasaron de 2.157 a 1.778). Sin embargo, mientras que la vivienda en planta cayó un 29% (de 1.592 a 1.126 pisos), las unifamiliares aumentan un 15% (de 565 a 652 viviendas), según los visados de Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

Por concejos, en viviendas en planta, Oviedo y Gijón concentran el grueso, pero con comportamientos opuestos: Gijón pasa de 585 a 699 viviendas, mientras Oviedo desciende de 675 a181. Avilés y el resto de municipios, a excepción de Siero que sube significativamente, también reducen mucho su volumen.

En vivienda unifamiliar, el crecimiento es generalizado en la mayor parte del territorio, destacando Gijón (de 88 a 114 viviendas). Siero y Oviedo se mantienen en las cifras del año pasado.

La rehabilitación de viviendas sube el 43% en Asturias. El crecimiento se reparte por casi todo el territorio.