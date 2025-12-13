Menos construcción de viviendas nuevas en Asturias y más rehabilitaciones
Los bloques de pisos caen el 18%, mientras que las casas unifamiliares aumentan el 15%
Cambio de tendencia en la construcción de vivienda nueva en Asturias. Según un informe de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), las viviendas iniciadas en el Principado en los once primeros meses del año cayeron un 18% ( pasaron de 2.157 a 1.778). Sin embargo, mientras que la vivienda en planta cayó un 29% (de 1.592 a 1.126 pisos), las unifamiliares aumentan un 15% (de 565 a 652 viviendas), según los visados de Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
Por concejos, en viviendas en planta, Oviedo y Gijón concentran el grueso, pero con comportamientos opuestos: Gijón pasa de 585 a 699 viviendas, mientras Oviedo desciende de 675 a181. Avilés y el resto de municipios, a excepción de Siero que sube significativamente, también reducen mucho su volumen.
En vivienda unifamiliar, el crecimiento es generalizado en la mayor parte del territorio, destacando Gijón (de 88 a 114 viviendas). Siero y Oviedo se mantienen en las cifras del año pasado.
La rehabilitación de viviendas sube el 43% en Asturias. El crecimiento se reparte por casi todo el territorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder