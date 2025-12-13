Descubre los vinos blancos de Rioja con Real Agrado

Tradicionalmente considerada con la gran región española de vinos tintos, la DOC Rioja está experimentando un resurgir de sus vinos blancos. Este crecimiento es gracias a la versatilidad de sus variedades autóctonas (principalmente viura y garnacha blanca), que permiten tanto la elaboración de vinos jóvenes, frescos y afrutados, como blancos con largas crianzas en barrica que aportan carácter y complejidad.

VA! Garnacha Blanca 2024

Monovarietal de esta variedad, minoritaria en Rioja, de carácter más mineral y que produce vinos de largo recorrido. Fermentación y crianza en barrica durante tres meses. Aromas a flores blancas, manzana, cítricos y ligeras notas especiadas procedentes de la fermentación en barrica. Untuoso y redondo en boca con un final largo y agradable. Para disfrutar con carnes blancas y pescados grasos.

REAL AGRADO Blanco 2024

100% viura. Fermentación a muy baja temperatura para extraer la mayor intensidad de aromas frutales. El contacto con las lías durante dos meses le aporta textura y untuosidad. Para disfrutar sólo o en compañía de ensaladas y pescados a la plancha.

Real Agrado

Cuenta con más de quince hectáreas en propiedad de uvas blancas, situadas mayoritariamente en altitud, en las laderas del monte Yerga. Son viñas de más de cuarenta años, plantadas en vaso, y que se benefician de los vientos fríos procedentes del Moncayo. A partir de esta excepcional materia prima, se elaboran tres vinos blancos distintos, para diferentes momentos y ocasiones.

REAL AGRADO CRIANZA 2021

Un vino goloso, afrutado y con carácter. Con uvas garnacha y tempranillo y criado durante 12 meses, marida con pastas, embutidos y carnes rojas.

CANTERABUEY 2019

Primer vino certificado como Viñedo Singular en la historia de la DOC Rioja, está elaborado solo con uva garnacha, y ha permanecido 11 meses en barrica de roble americano y francés. El mejor compañero para experimentar con nuevos sabores: cocina oriental, especiada, ahumados y caza de pluma.

Las Planas 2019

El gran vino blanco de Real Agrado y uno de los más premiados de toda España. Seleccionado en 2023 por la revista Decanter como uno de los 50 mejores vinos del mundo, todo en su proceso de elaboración se hace con el mayor esmero, desde la selección de uva al tostado de la barrica nueva, adaptada a las características de la añada. Criado durante 28 meses y posteriormente afinado en botella durante 30 meses más, es un vino extremadamente complejo, con notas de finas maderas, fruta compotada y miel. De suave entrada, desarrolla frescura, volumen y untuosidad en boca. Es un blanco con alma de tinto, que acompaña carnes blancas y rojas, pescados al horno y quesos muy curados durante la sobremesa.