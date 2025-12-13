Espacio Abierto CECOEC, la formación gratuita que impulsa el cuidado centrado en la persona

El Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC) trabaja para transformar el modelo de Cuidados de Larga Duración (CLD) hacia uno centrado en la persona, menos institucionalizado y con una mayor profesionalización del sector.

Para lograrlo impulsa una formación práctica y teórica, aplicada al día a día de los profesionales. A través de su plataforma Espacio Abierto CECOEC ofrece píldoras, cursos y programas totalmente gratuitos y adaptados a los horarios del alumnado. Su propuesta combina contenidos online con sesiones prácticas presenciales.

La formación, clave en el cambio de modelo de cuidados

Los cursos se apoyan en las herramientas CuidAs, desarrolladas por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias y CECOEC, que acompañan a los profesionales en la transición hacia un modelo de atención centrado en la persona. Entre las formaciones impartidas destacan: Atención Centrada en la Persona, Acompañamiento en el Final de la Vida, Comunicación y Bienestar en Personas con Demencia, Unidades de Convivencia y Humanización de Espacios y Entornos y Metodologías Valiosas para una Atención Personalizada, entre otros.

Entre octubre y diciembre se ofrecieron un total de 15 cursos en formato online y mixto (presencial y online), con clases prácticas en Oviedo, Gijón y Avilés. El 61% de la formación se impartió íntegramente online, y el 39% en formato mixto, lo que facilitó el acceso a profesionales de diferentes localidades y con diversas disponibilidades horarias.

Tres de los alumnos de los cursos de Espacio Abierto CECOEC. / Cedida a Lne

Cuatro cursos contaron con dos ediciones debido a su elevada demanda: Atención Centrada en la Persona, Comunicación y Bienestar en Personas con Demencia, Metodologías Valiosas para una Atención Personalizada y Mirada y Personalización en el Cuidado. Las temáticas más solicitadas estuvieron relacionadas con el comportamiento, la demencia y la personalización del cuidado.

En total, Espacio Abierto CECOEC reunió a 586 participantes. El curso más exitoso fue Metodologías Valiosas para una Atención Personalizada, con 95 alumnos, seguido de Mirada y Personalización en el Cuidado, con 85 alumnos.

Entre las alumnas participantes se encuentra Carmen Mariano Gil, psicóloga en los centros de día de Nava e Infiesto que realizó tres cursos de Espacio Abierto CECOEC: "Los cursos me han dado otra visión que puedo aplicar en mi trabajo: centrar la labor en la persona", comenta la psicóloga. "Son cursos muy importantes, porque ahora que se está aplicando la Estrategia CuidAs, se necesita mucha formación y que todos estemos alineados con esta metodología".

Ruth Mauleón Canga, psicóloga y una de las profesoras, sostiene la importancia de la formación en los profesionales del sector: "la formación sirve de motivación y nos da más herramientas para hacer nuestro trabajo". Mauleón también señala el "gran interés" que ha podido observar en sus alumnos. "El cambio en el modelo de los cuidados y las reivindicaciones de las nuevas generaciones de personas mayores hace necesario formarse y reciclarse", recalca.

En resumen, Espacio Abierto CECOEC ha consolidado una oferta formativa sólida, accesible y de alta demanda, que contribuye a impulsar un modelo de cuidados más humano, personalizado y orientado al bienestar de las personas mayores. Su apuesta por recursos gratuitos, flexibles y adaptados a las necesidades reales del sector marca un paso decisivo hacia la profesionalización y la transformación de los Cuidados de Larga Duración en Asturias.