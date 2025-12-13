La Hermandad de Veteranos de Asturias celebra su comida de Navidad con una nutrida representación de jefes y oficiales

Un total de 91 personas se reunieron este sábado en los salones del Centro Asturiano de Oviedo para participar en la Comida de Navidad de la Hermandad de Veteranos de Asturias. Al acto acudió una nutrida representación de jefes y oficiales, comenzando por el propio presidente de la Hermandad, el coronel retirado Fermín Olay Fanjul, y siguiendo por el coronel jefe de la Guardias Civil en Asturias, Francisco Javier Puerta; el comandante naval de Asturias, el capitán de navío Luis Rodríguez Garat; el coronel Minervino Pérez, director de la residencia militar "Coronel Gallegos" de Gijón; el comandante Jesús María Pina, jefe de Reclutamiento de la Delegación de Defensa.

Hubo sorteo de cestas de Navidad entre los socios, cedidas por los ayuntamientos de Gijón, Avilés, Siero y Noreña, y se lució un guion de la Hermandad cedido por el ayuntamiento de Oviedo, y que será presentado oficialmente el mes próximo. Al final, se celebró un baile en el que participaron los asistentes.

Foto de grupo de los asistentes al evento. / Irma Collín

Reconocida oficialmente como asociación de régimen general y sin ánimo de lucro, la Hermandad se fundó en 1957. Desde su creación, trabaja para dar continuidad a los valores e ideales que constituyen la esencia de las Fuerzas Armadas. Se trata de una asociación de ámbito nacional, caracter social y cultural, benéfico y apolítico, que promueve la mutua ayuda, la protección y el apoyo a las personas mayores que lo necesiten.

Se nutre de dos tipos de socios: por un lado, personal profesional de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en situación de reserva o retiro, así como sus familias, y, por otro lado, personas que comparten los valores e ideales de la Real Hermandad de Veteranos.

Entre sus fines prioritarios destacan: Mantener y fortalecer los lazos de unión, solidaridad y compañerismo entre los socios; gestionar beneficios para socios y familiares con el objetivo de mejorar su situación moral, económica y social, extendiendo ese apoyo a toda persona necesitada; desarrollar actividades de voluntariado; prestar apoyo y ayuda, incluso en el extranjero en casos de guerra, catástrofe o situaciones graves, siempre que fuera solicitado y existieran medios disponibles.

Con 55 delegaciones en toda España y algo más de 22.000 asociados a nivel nacional, la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil cuenta en Asturias con más de 330 socios. La Presidencia de Honor de la Hermandad la ostenta el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, Su Majestad el Rey Don Felipe.