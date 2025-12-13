Manuel Busto Amandi S.A. apuesta por la eficiencia y la expansión en su nueva etapa corporativa

La empresa asturiana Manuel Busto Amandi S.A. –conocida internacionalmente por su marca Mayador– continúa consolidando su legado familiar mientras refuerza su presencia en mercados exteriores. Coincidiendo con una etapa de crecimiento sostenido, la compañía prepara el relanzamiento de su nueva Cider Mayador en formato 33 cl., una apuesta estratégica destinada tanto a consumidores jóvenes como a mercados internacionales donde la sidra en botella individual gana protagonismo.

El nuevo producto, una cider refrescante, de baja graduación y perfil moderno, en formato 33 cl., responde a la demanda de hostelería y retail en países donde la sidra compite directamente con las cervezas artesanas, los hard seltzer y las bebidas listas para tomar.

El relanzamiento incluye un diseño renovado, orientado a reforzar la imagen de Mayador como marca moderna y accesible, sin perder su identidad histórica. La compañía destaca que la nueva botella está pensada para ampliar su penetración en mercados jóvenes y urbanos, así como para consolidar su presencia en cadenas de alimentación y tiendas especializadas.

Una empresa familiar con ocho décadas de evolución

Fundada en 1939 por Manuel Busto Amandi, la compañía comenzó como un pequeño lagar artesanal y, tras tres generaciones, se ha convertido en una de las marcas asturianas con mayor proyección internacional. Las actuales instalaciones –con más de 40.000 metros cuadrados– permiten a la empresa combinar técnicas tradicionales con procesos industriales avanzados, lo que asegura una producción estable, trazable y adaptada a los estándares globales.

La diversificación ha sido clave en su crecimiento: a la sidra natural se sumaron sidras espumosas, bebidas sin alcohol, vinagres de manzana y diferentes propuestas afrutadas. El relanzamiento de esta nueva Cider Mayador 33 cl. continúa esa línea, ampliando la gama orientada al mercado global.

85 países y una marca que viaja con Asturias

Mayador exporta actualmente a más de 85 países. Su capacidad para adaptar etiquetados, reglamentaciones y gustos locales ha permitido a la empresa abrirse paso en mercados tan dispares como Estados Unidos, Japón, Emiratos Árabes, México o Ghana.

La empresa cuenta con certificaciones de calidad y seguridad alimentaria que garantizan que sus productos cumplen los requisitos exigidos para competir en los principales mercados internacionales.

A pesar de su proyección exterior, Manuel Busto Amandi S.A. mantiene un fuerte vínculo con Villaviciosa y sus productores locales, apoyando tanto a clubes deportivos como otras actividades que contribuyen al desarrollo y crecimiento de la economía local.

Un futuro impulsado por la tradición y la innovación

La compañía ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de ampliación de sus instalaciones con el objetivo de reforzar su capacidad productiva y responder a la creciente demanda del mercado. La inversión, que forma parte de la estrategia de modernización de la empresa, permitirá incorporar nuevas líneas de producción, optimizar procesos y mejorar la eficiencia energética de la planta.

Desde la dirección destacan que esta expansión supone "un paso clave para asegurar la competitividad de la empresa en un sector cada vez más exigente", además de fortalecer su presencia en nuevos mercados nacionales e internacionales. La obra contempla también la creación de espacios destinados a logística y almacenamiento, lo que facilitará una gestión más ágil del producto final.

Con esta ampliación, Manuel Busto Amandi S.A. reafirma su compromiso con el desarrollo industrial y la excelencia productiva, apostando por inversiones que garantizan su competitividad futura. La empresa encara así una nueva etapa en la que eficiencia, innovación y capacidad de respuesta serán claves para seguir liderando un mercado en plena transformación.