Los motivos por los que los asturianos llaman al 112: urgencias sanitarias, accidentes de tráfico y seguridad

El servicio del Principado recibió solo en noviembre 54.345 llamadas, mientras que los bomberos salieron 700 veces, 150 para retirar nidos de avispón

Sala del 112 Asturias.

Sala del 112 Asturias. / GOBIERNO DE ASTURIAS

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Atención sanitaria, seguridad ciudadana y accidentes de tráfico. Son los principales motivos por los que los asturianos tiran de teléfono y llaman al 112.

La Sala del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recibió un total de 54.345 llamadas el pasado mes de noviembre. La media diaria de llamadas fue de 1.812. La mayor parte, en concreto 38.204, fueron de emergencia, es decir, relacionadas con algún incidente. Además, se contabilizaron 2.503 llamadas informativas y 1.769 llamadas de trabajo.

Todas estas llamadas al 112 Asturias derivaron en la apertura de 22.829 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 17.029 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria. También se registraron, entre otros, 2.841 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 707 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 761 incidentes.

Salidas de Bomberos del SEPA

Respecto a la actividad de la red de parques de Bomberos del SEPA, hay que señalar que, durante el pasado mes de noviembre, realizaron un total de 700 salidas a distintas intervenciones, 246 para incendios, de las cuales 150 salidas fueron para incendios forestales y 96 para incendios urbanos. Además, se contabilizaron 156 salidas para retiradas de elementos peligrosos, fundamentalmente retirada de himenópteros (nidos de avispas mayoritariamente). Entre otras, también se realizaron 44 salidas para rescates, 20 para accidentes de tráfico y 16 rastreos.

Bomberos del SEPA cuenta con 19 parques de bomberos distribuidos por toda la región que trabajan en red bajo un criterio de funcionalidad, es decir, garantizar la mayor rapidez y eficacia posible en cualquier punto de Asturias. El organismo autónomo también dispone de tres helicópteros, uno de ellos medicalizado, para atender las emergencias que puedan surgir en todo el territorio y, otros dos multifunción, destinados, fundamentalmente, para extinción de incendios forestales.

Aviso especial por la llegada de la borrasca Emilia: trae lluvias intensas, viento y oleaje (y así afecta a Asturias)

Los motivos por los que los asturianos llaman al 112: urgencias sanitarias, accidentes de tráfico y seguridad

El PP denuncia "caos absoluto" en Derechos Sociales en Asturias: facturas impagadas escondidas en cajones, proveedores que tardan más de 200 días en cobrar y pleitos millonarios

Manual para salir indemne (legalmente hablando) de la cena de empresa de Navidad: los jueces dictan sentencia

