Los motivos por los que los asturianos llaman al 112: urgencias sanitarias, accidentes de tráfico y seguridad

Atención sanitaria, seguridad ciudadana y accidentes de tráfico. Son los principales motivos por los que los asturianos tiran de teléfono y llaman al 112.

La Sala del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recibió un total de 54.345 llamadas el pasado mes de noviembre. La media diaria de llamadas fue de 1.812. La mayor parte, en concreto 38.204, fueron de emergencia, es decir, relacionadas con algún incidente. Además, se contabilizaron 2.503 llamadas informativas y 1.769 llamadas de trabajo.

Todas estas llamadas al 112 Asturias derivaron en la apertura de 22.829 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 17.029 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria. También se registraron, entre otros, 2.841 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 707 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 761 incidentes.

Salidas de Bomberos del SEPA

Respecto a la actividad de la red de parques de Bomberos del SEPA, hay que señalar que, durante el pasado mes de noviembre, realizaron un total de 700 salidas a distintas intervenciones, 246 para incendios, de las cuales 150 salidas fueron para incendios forestales y 96 para incendios urbanos. Además, se contabilizaron 156 salidas para retiradas de elementos peligrosos, fundamentalmente retirada de himenópteros (nidos de avispas mayoritariamente). Entre otras, también se realizaron 44 salidas para rescates, 20 para accidentes de tráfico y 16 rastreos.

Bomberos del SEPA cuenta con 19 parques de bomberos distribuidos por toda la región que trabajan en red bajo un criterio de funcionalidad, es decir, garantizar la mayor rapidez y eficacia posible en cualquier punto de Asturias. El organismo autónomo también dispone de tres helicópteros, uno de ellos medicalizado, para atender las emergencias que puedan surgir en todo el territorio y, otros dos multifunción, destinados, fundamentalmente, para extinción de incendios forestales.