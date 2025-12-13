Esta Navidad, elige lo que importa: Ternera Asturiana, la fuerza de 6.000 familias

En Navidad hablamos de tradición, de raíces, de hogar. En Asturias, hablar de tradición es también hablar del trabajo silencioso de miles de familias que, generación tras generación, han moldeado nuestro paisaje y han creado un entorno único. Más de 6.000 hogares que cuidan sus animales y, con ellos, cuidan Asturias, nos cuidan a todos. Ese es el corazón de Ternera Asturiana.

La marca pone el foco precisamente en esas 6.000 razones para elegirla, en esas 6.000 familias que son su mejor carta de presentación, el mejor aval a su nombre y que representan un modelo de vida, un patrimonio cultural y una forma responsable de producir alimentos.

En pleno reto demográfico y medioambiental, la economía del medio rural exige compatibilizar actividad económica y conservación del entorno. En esta ecuación, Ternera Asturiana juega un papel clave. La mayor parte de su producción se desarrolla en zonas de montaña o espacios protegidos, lugares donde son necesarias alternativas viables. Allí donde otros no podrían, estas ganaderías sostienen la vida, fijan población y preservan un paisaje que atrae a miles de visitantes cada año.

Por eso no es casualidad que más del 70% de la producción primaria asturiana asociada a sellos de calidad corresponda a Ternera Asturiana, generando más de 33 millones de euros en el sector primario. Son cifras que reflejan impacto económico, sí, pero detrás hay mucho más: la fuerza de 6.000 familias que representan futuro para nuestros pueblos.

Por eso el sello asturiano defiende con firmeza su modelo de producción. Vacas de razas asturianas, criadas al ritmo de la naturaleza que preservan, alimentadas con pastos, agua y aire de nuestra tierra. Madres que amamantan a sus terneros en sus primeros meses de vida. Tradición, respeto ambiental y bienestar animal como norma, no como excepción.

Un compromiso que se garantiza gracias al control del Consejo Regulador, acreditado por ENAC, y que aporta al consumidor una seguridad innegociable. Para su recién nombrado presidente, el ganadero salense Fernando Martínez Barbón, la IGP es sinónimo de confianza: "El sello asegura que la carne procede de ganaderías e industrias que nos sometemos a un ejercicio total de transparencia para ofrecer al consumidor garantía plena de calidad, origen y forma de producción".

Las características diferenciadoras de Ternera Asturiana –las que justifican su reconocimiento europeo como Indicación Geográfica Protegida (IGP)– nacen precisamente de la singularidad del territorio. "Seguimos prácticas tradicionales, respetuosas con el medio ambiente y con el bienestar animal. Los animales se alimentan con leche materna en sus primeros meses, y el pastoreo en extensivo, junto con la riqueza de los pastos asturianos, dan una carne única", explica Martínez.

Para el también ganadero y comercializador allandés Jose Manuel Menéndez, que se ocupará a partir de ahora de la vicepresidencia de la IGP, "Ternera Asturiana es más que una marca de ganaderos y elaboradores, es patrimonio de todos los asturianos".

Ambos hablan desde la experiencia: son parte de esas 6.000 familias, de esas 6.000 razones para confiar en la marca. Y coinciden en lanzar una llamada al consumidor. "Dependemos de quien decide. Los ganaderos necesitamos que los consumidores respalden nuestro compromiso, todo lo que ofrecemos y garantizamos, eligiendo Ternera Asturiana", señala el presidente.

Por eso invitan, en nombre de los ganaderos y comercializadores asturianos a los que representan, a que esta Navidad se elija, más que nunca, Ternera Asturiana: una apuesta por el origen, el paisaje, la familia y el futuro. Por eso nos invitan a "elegir lo que importa".