Navidades que se disfrutan en familia y a la carta

Cuando uno piensa en la Navidad, lo primero que se le viene a la cabeza, si es un adulto, son las reuniones familiares en torno a una buena mesa -los niños, obviamente, piensan en los juguetes-. Y en una buena mesa no suelen faltar las recetas típicas de estas fechas, como los asados o los pescados al horno, unos apetecibles entrantes y, como no, los dulces y postres como turrones, mazapanes o polvorones. Sin duda, son unas jornadas en las que toca celebrar y ya se sabe que, en nuestra cultura, la forma preferida de hacerlo es comiendo y bebiendo, algo que los asturianos hacen muy bien.

Dulces de Balbona. / Pablo Solares

Y como ya se sabe que el tiempo es oro, especialmente cuando uno se rodea de familiares con los que ya no se convive y a los que el ritmo de vida diario impide ver con frecuencia, no debe de perderse en tiempo en la cocina, sobre todo cuando puede delegarse la tarea a profesionales de la talla de Balbona, una de las mejores empresas asturianas de catering, famosa tanto por productos de alta pastelería como por sus salados, en los que no faltan las recetas tradicionales como sopas, aperitivos, ensaladas y asados navideños, así como, obviamente, los dulces.

Esta opción, la de encargar la comida en estas fechas tan especiales, cada vez goza de más demanda. Eso sí, las tendencias han cambiado, pues si bien los clientes solían solicitar a los responsables de Balbona menús completos, ahora parece que los comensales se reparten la tarea. Las reuniones suelen ser más reducidas, y lo más habitual es que unos se encarguen de los entrantes, otros del postre, otros del plato principal...

Turrones de Balbona. / Pablo Solares

Este negocio familiar lleva más de tres décadas haciendo disfrutar a un buen número de asturianos gracias a sus suculentas elaboraciones dulces y saladas, que, merced a su excelente calidad y a su marcado carácter artesano, lo han convertido en un referente que siempre se afana para que toda reunión en torno a la mesa sea un auténtico éxito. Sus propuestas, tanto en Navidad como en el resto de los meses del año, abarcan desde una cena completa para toda la familia hasta una entrada, un plato principal o postres. Acertar con el menú, especialmente si hay un buen número de comensales, es muy importante.

Con Balbona, que cuenta con establecimientos en Gijón, esto no es problema, ya que el cliente tiene la seguridad de que deja la elaboración de sus platos para Nochebuena y Navidad en buenas manos. Además, se ahorran preocupaciones, evitan pasarse horas en la cocina y tienen la garantía de que las recetas son de la máxima calidad.

Cocodrilo de mazapán de Balbona. / Pablo Solares

Todos los interesados han de saber que en la página web de Balbona puede verse el tríptico con la lista completa de propuestas y recetas, la mayoría de ellas aptas para celiacos, pues desde el año 2018 sus responsables han decidido eliminar el gluten de un buen número de sus creaciones culinarias y adaptarlas a las personas con intolerancias para que así las puedan disfrutar todos los miembros de la familia. Sin duda, una oferta más que irresistible y deliciosa..