Navidades que se disfrutan en familia y a la carta
Balbona, una de las empresas de catering más reconocidas de la región, ofrece la posibilidad de disfrutar en casa de deliciosas propuestas culinarias con una amplia variedad de recetas y menús
Cuando uno piensa en la Navidad, lo primero que se le viene a la cabeza, si es un adulto, son las reuniones familiares en torno a una buena mesa -los niños, obviamente, piensan en los juguetes-. Y en una buena mesa no suelen faltar las recetas típicas de estas fechas, como los asados o los pescados al horno, unos apetecibles entrantes y, como no, los dulces y postres como turrones, mazapanes o polvorones. Sin duda, son unas jornadas en las que toca celebrar y ya se sabe que, en nuestra cultura, la forma preferida de hacerlo es comiendo y bebiendo, algo que los asturianos hacen muy bien.
Y como ya se sabe que el tiempo es oro, especialmente cuando uno se rodea de familiares con los que ya no se convive y a los que el ritmo de vida diario impide ver con frecuencia, no debe de perderse en tiempo en la cocina, sobre todo cuando puede delegarse la tarea a profesionales de la talla de Balbona, una de las mejores empresas asturianas de catering, famosa tanto por productos de alta pastelería como por sus salados, en los que no faltan las recetas tradicionales como sopas, aperitivos, ensaladas y asados navideños, así como, obviamente, los dulces.
Esta opción, la de encargar la comida en estas fechas tan especiales, cada vez goza de más demanda. Eso sí, las tendencias han cambiado, pues si bien los clientes solían solicitar a los responsables de Balbona menús completos, ahora parece que los comensales se reparten la tarea. Las reuniones suelen ser más reducidas, y lo más habitual es que unos se encarguen de los entrantes, otros del postre, otros del plato principal...
Este negocio familiar lleva más de tres décadas haciendo disfrutar a un buen número de asturianos gracias a sus suculentas elaboraciones dulces y saladas, que, merced a su excelente calidad y a su marcado carácter artesano, lo han convertido en un referente que siempre se afana para que toda reunión en torno a la mesa sea un auténtico éxito. Sus propuestas, tanto en Navidad como en el resto de los meses del año, abarcan desde una cena completa para toda la familia hasta una entrada, un plato principal o postres. Acertar con el menú, especialmente si hay un buen número de comensales, es muy importante.
Con Balbona, que cuenta con establecimientos en Gijón, esto no es problema, ya que el cliente tiene la seguridad de que deja la elaboración de sus platos para Nochebuena y Navidad en buenas manos. Además, se ahorran preocupaciones, evitan pasarse horas en la cocina y tienen la garantía de que las recetas son de la máxima calidad.
Todos los interesados han de saber que en la página web de Balbona puede verse el tríptico con la lista completa de propuestas y recetas, la mayoría de ellas aptas para celiacos, pues desde el año 2018 sus responsables han decidido eliminar el gluten de un buen número de sus creaciones culinarias y adaptarlas a las personas con intolerancias para que así las puedan disfrutar todos los miembros de la familia. Sin duda, una oferta más que irresistible y deliciosa..
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder