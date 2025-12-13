La nueva gira de Rodrigo Cuevas abre en Avilés y llega hasta San Mateo en Oviedo
El cantante adelanta el tour "La Belleza", con ocho fechas que incluyen La Coruña, Barcelona, San Sebastián, Madrid, Cartagena y Santander
"La Belleza" de Rodrigo Cuevas empieza y acaba en Asturias. Al menos en lo que toca al adelanto de las fechas de la gira de su nuevo disco. El músico ha dado a conocer este viernes, con una inquietante fotografía de Ricardo Villoria, en la que el agitador folklórico se traviste en top model, y diseño de Sergio Llunik las ocho primeras paradas de su nuevo tour, que empezará en Avilés el 24 de abril y terminará, de momento, en Oviedo, su ciudad natal, y en un día tan señalado como el grande de las fiestas, San Mateo, el 21 de septiembre.
A dos días de presentar su primer single, la fantasía musical "Un mundo feliz", una distopía rodrigocuevista en la que le acompaña Massiel, ahora presenta estas primeras fechas que, de momento, no tienen día para la venta de entradas más allá de un "próximamente".
La gira de "La Belleza" abre, por tanto, en Avilés el 24 de abril de 2026. Y seguirá por La Coruña (30 de abril), Barcelona (9 de mayo), San Sebastián (17 de mayo), Madrid (24 de junio), Cartagena (23 de julio), Santander (18 de agosto) y Oviedo.
Para la actuación en la ciudad que le vio nacer, una ciudad con la que Cuevas mantiene una relación de amor-odio alimentada por alguna tensión con el equipo de gobierno municipal a cuenta de unos ataques supuestamente anónimos que se colaron en la cuenta oficial del área de Culturadel Ayuntamiento, se ha reservado el día grande de las fiestas, San Mateo, el 21 de septiembre.
