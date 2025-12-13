La oposición censura recortes en Cultura, que destaca su crecimiento presupuestario

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, presentó este viernes en la Junta General el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026, que asciende a algo más de 70 millones de euros (7 más que en 2025), y defendió que las cuentas "garantizan" la cultura y el deporte como bienes esenciales. Reclamó el apoyo de la Cámara al considerar que permitirán "mejorar la vida y el futuro" de la sociedad asturiana.

La Consejería activará la futura Ley de Cultura e Identidá d’Asturies para asegurar los derechos culturales de la ciudadanía en torno a crear, participar y acceder. La acción cultural dispondrá de 18,5 millones e impulsará nuevas instituciones: Axencia de les Industries Culturales, Filmoteca d’Asturies, Rede de Teatros y Auditorios y Observatorio del Cortometraje. Las industrias culturales y creativas alcanzarán 3 millones (multiplican por doce la dotación de 2019) y "Asturies, Cultura en Rede" suma 1,74 millones.

Los equipamientos contarán con más de 8 millones, con foco en el Museo Arqueológico: sube un 29% e incluye 237.000 euros para cubiertas y fachadas, 350.000 para climatización y 2,4 millones para renovar la colección permanente ‘Domina Medieval’. El Bellas Artes tendrá 2.300.032 euros; el Centro Niemeyer, 1.350.000; y LABoral, 1 millón más 500.000 para rehabilitar estudios de música y audiovisual. La OSPA alcanzará 7,1 millones.

El área de Política Lingüística contará con 3,2 millones (86% más que en 2019) para una estrategia específica de asturiano y eonaviego, refuerzo de servicios de normalización en 36 concejos y ampliación del programa "Falamos". El área de deporte asciende a 25 millones, el doble que en 2019. Las federaciones territoriales recibirán 1,5 millones; los clubes de alto nivel, 1,2 millones; y los convenios de arbitraje, 510.000. Los Juegos Escolares elevan su partida a 700.000 euros tras reunir 39.885 participantes en 37 modalidades. En infraestructuras, habrá 11,55 millones para mejoras en El Cristo, Trasona y Brañagallones, además de 600.000 para un nuevo campo en El Franco y más fondos para concejos de menos de 10.000 habitantes. Las estaciones invernales suman 2,33 millones para Fuentes de Invierno y 5,26 para Valgrande-Pajares. El deporte de los bolos recibirá 100.000 euros.

El PP acusó al Principado de "dar la espalda" a la cultura y al patrimonio histórico. El diputado José Luis Costillas habló de "falta de compromiso" con la conservación y sostuvo que en dos años "se ha reducido" la protección del patrimonio "en casi tres millones". Señaló, además, una "escasa ejecución" del departamento y criticó que "reparte el dinero sin control".

Vox tildó de "superfluo y anecdótico" el presupuesto de la Consejería por representar "a duras penas" el 1% regional. Su portavoz, Javier Jové, rechazó el "proyecto ideológico de la llingua", afeó el "abandono" del patrimonio y reclamó cambios en la conservación de los hórreos, al tiempo que citó "pufos" en Valgrande-Pajares, la OSPA, la Laboral, el Niemeyer o el Arqueológico. Con todo, no tuvo problema en debatir con la consejera pese a responderle esta en asturiano, e incluso el diputado Jové se permitió un "asgaya" en su réplica, lo que motivó la celebración de la consejera por usar el asturiano.