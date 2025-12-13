El PP tacha de "propaganda" las cuentas regionales para Derechos Sociales

El grupo parlamentario del PP en la Junta General del Principado calificó este viernes de "propaganda" y "relato" el presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para 2026, mientras que Vox lo consideró "más de lo mismo, un corta y pega a peor". La consejera, Marta del Arco, presentó en comisión unas cuentas que ascienden a 605,45 millones de euros (7,06 millones más que en 2025) y que, según defendió, buscan "transformar la realidad" hacia una Asturias "más justa y cohesionada".

Del Arco situó como pilares del presupuesto el "apoyo y cuidado de las personas y sus familias" y el refuerzo de las entidades locales y del tercer sector. Entre las partidas destacadas, la Consejería consignará 36,9 millones para ayuda a domicilio y teleasistencia (un 5,1 % más) y eleva a 69 millones las prestaciones económicas por dependencia (un 13,11 % más), con el objetivo de alcanzar a 20.000 personas. Para el fomento de la autonomía personal de mayores y personas con discapacidad se prevén 90 millones, 6,5 más que este año.

El organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) dispondrá de 228,6 millones, 8,2 más que en 2025. De ese incremento, 5,5 millones se destinan a personal en aplicación de los acuerdos alcanzados en julio con el comité de empresa. La colaboración con las entidades locales aumenta un 19,25 %, hasta 39,5 millones, para mejorar ratios de personal en la red municipal y avanzar en la implantación de la Historia Social Única.

La Consejera subrayó que "en este presupuesto no hay fondos MRR" y que, descontadas partidas neutras y transferencias al ERA, el crecimiento real sobre 2025 se sitúa en el 4,1 %. Además, cifró en el 89 % la ejecución del presupuesto de 2025 , y en el 90 % la del ERA , lo que, sostuvo, acredita "eficacia" en la gestión.

En Infancia, el Principado dedicará 3,2 millones a la atención temprana (0-6 años) de menores con trastornos del desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla, un 49,6 % más. Como novedad, Del Arco anunció dos subvenciones plurianuales 2026-2028 para combatir la privación material severa.

Críticas de la oposición

Desde el PP, la diputada Beatriz Polledo se mostró "muy crítica" con lo que considera "un presupuesto que siempre crece pero nada mejora". Tildó la intervención de la consejera de "propaganda" y "relato" y acusó a Del Arco de una gestión "negligente" y "devastadora". Entre sus reproches, señaló el "estado alarmante" de centros de atención a menores y dependientes, el incumplimiento del plazo legal de 180 días para reconocer la dependencia y la existencia de "más de 32 millones sin ejecutar" en inversiones del ERA en los últimos cuatro ejercicios. "Seis años de Barbón y el balance de los servicios y derechos sociales es devastador: siempre a la cola, tarde y mal", afirmó.

Vox, por medio de la diputada Sara Álvarez Rouco, coincidió en que las cuentas son "inútiles" y un "copia y pega" que no resolverá "los problemas de la dependencia". Aportó cifras de listas de espera (3.096 personas para una plaza residencial y 330 para centro de día) y criticó la incorporación de un "enfoque feminista de la pobreza". En su intervención, la parlamentaria lanzó descalificaciones contra el PSOE que motivaron la réplica de otros grupos. La izquierda respaldó las cuentas para la Consejería.