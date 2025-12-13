La programación más completa para pasarlo en grande durante todas las fiestas

Cuando diciembre asoma en el concejo de Castrillón, el ambiente se transforma: las calles de Piedras Blancas, Salinas y otras localidades se llenan de luces, colores y expectativas por las celebraciones que el Ayuntamiento diseña para toda la comunidad. La propuesta festiva, que se extiende desde el 6 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, combina tradición, entretenimiento y participación ciudadana.

Desde los primeros días de diciembre, Castrillón se convierte en un escenario mágico donde el ocio se mezcla con la cultura y el deporte: Una pista de patinaje de hielo sintético, de acceso gratuito, invita a familias y jóvenes a practicar deporte con espíritu navideño. La Feria del Regalo anima el comercio local, ofreciendo artesanía, objetos originales y sugerencias para los regalos de estas fechas. Talleres, atracciones, cuentacuentos, magia, espectáculos de títeres y animación infantil forman parte del catálogo de actividades lúdicas pensado para los más pequeños.

Esta misma tarde tendrá lugar una velada de boxeo con tres combates, y la actuación de Pablo Ramudo. Por la mañana también habrá diversos combates. Las actividades serán de 10.00 a 22.00 horas en el polideportivo de Piedras Blancas, organizadas por el Club de Boxeo Fer y Fer. El miércoles 17 se realizará el programa "La radio es mía" en la carpa de la Plaza de Europa, abierto al público. El jueves 18 será el Festival benéfico de Gimnasia Rítmica, a partir de las 14.30 horas en el polideportivo.

Desde el mismo jueves habrá atracciones de entretenimiento infantil en la carpa y abrirá sus puertas la pista de patinaje sobre hielo, con acceso gratuito. Desde el viernes 19 se celebra la Feria del Regalo, organizada por CastriCom. El sábado 20 actuará la Agrupación folclórica y Cultural Espolín y tendrá lugar la segunda jornada de cross escolar.

El domingo 21 llegará el torneo de Navidad de Kárate, organizado por el Club de Kárate Íñigo Nuevo. El lunes 22 los pequeños disfrutarán con los talleres de artes plásticas "El calcetín de los deseos", "Monstruos de las nieves" y el torneo de Navidad de fútbol sala. El domingo 23 prosigue el torneo, junto a otras actividades como el taller de artes plásticas "Mi marco navideño" o el circuito de coches radio control y fútbol con coches de radio control.

Música y tradición

El día 24 llegarán las Salguerinas a Pillarno y el 25 será la gran fiesta de Nochebuena con la banda Gaudí y el DJ Discoastur, en la Plaza de Europa. La programación incluye propuestas culturales y deportivas que buscan la participación de todos los vecinos: desde exhibiciones de deportes como baloncesto, fútbol sala y gimnasia rítmica hasta actividades como planetario y sesiones astronómicas. También destacan eventos ya esperados por la ciudadanía, como la Gala del Deporte 2025, que reconoce a los deportistas locales. La Navidad no sería lo mismo sin sus momentos clásicos. Las celebraciones de Fin de Año y Reyes también están programadas con música en directo y DJs para animar las noches festivas.