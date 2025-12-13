PSOE de Oviedo, un año centrados en construir un futuro mejor

A lo largo de este año 2025, el Grupo Municipal Socialista de Oviedo/ Uviéu (GMSO) ha presentado un amplio conjunto de iniciativas para "reorientar el rumbo del Ayuntamiento hacia un modelo de ciudad más habitable, inclusiva y con oportunidades de futuro". Las propuestas se agrupan en cinco ejes principales —vivienda, cultura, políticas sociales, movilidad, desarrollo económico y empleo— y buscan abrir debates que, según el PSOE, la ciudad no puede seguir aplazando.

Vivienda: planificación, oferta pública y respuesta a la emergencia habitacional

La vivienda ha sido una de las prioridades del PSOE de Oviedo/Uviéu. El grupo ha reclamado un Plan Municipal de Vivienda que analice a fondo el parque residencial, las necesidades por barrios y las herramientas necesarias para intervenir en el mercado. El plan planteado incluye ampliar la oferta pública mediante nuevas promociones o rehabilitaciones para crear un parque municipal propio, movilizar vivienda vacía y reforzar la coordinación con el Principado y el Estado.

Junto al enfoque estructural, los socialistas han exigido medidas contra los usos especulativos, la limitación de los pisos turísticos y la declaración de zonas tensionadas. Hoy, en todos los barrios de Oviedo/Uviéu –menos el entorno de la avenida de Galicia– las familias destinan ya el 30% o más de su renta disponible al alquiler. Para el PSOE, combinar planificación a medio plazo con respuestas rápidas es clave para que la vivienda vuelva a ocupar un lugar central en las prioridades del gobierno local.

Políticas sociales: refuerzo de recursos y blindaje de programas esenciales

En el ámbito social, el GMSO ha propuesto reforzar los equipos de atención primaria de servicios sociales y ampliar programas de inclusión para personas mayores, quienes sufren soledad no deseada, personas con diversidad funcional, población en situación de pobreza y familias con menores a cargo. También ha reclamado blindar presupuestariamente los programas consolidados –dependencia, teleasistencia, ayudas de emergencia y acompañamiento sociolaboral– para evitar que dependan de cambios políticos o recortes. Canteli ha reducido el presupuesto social en 1,4 millones de euros en los dos últimos años.

Además, los socialistas han pedido mejorar la coordinación entre concejalías e incorporar instrumentos de evaluación para medir el impacto real de las intervenciones.

Cultura: una candidatura en la que Canteli no creía

El GMSO ha sido clave en el impulso de la candidatura de Oviedo/ Uviéu a Capital Europea de la Cultura 2031. Mediaron con el Principado para garantizar recursos y han seguido el proyecto desde el inicio, pese a que Canteli votó dos veces en contra de la iniciativa. Ante el primer corte de la candidatura, el PSOE respalda el nuevo plan de cultura y reclama al gobierno municipal que esté a la altura y reconsidere los recortes de 800.000 euros en actividades. En palabras del portavoz Carlos Fernández Llaneza, la capitalidad cultural "es un proyecto estratégico, de ciudad, de los que puede y debe transformar Oviedo/ Uviéu".

Movilidad: itinerarios verdes, prioridad peatonal y planificación metropolitana

En movilidad sostenible, el grupo presentó una propuesta para crear una red de "itinerarios verdes" que conecte centros educativos, sanitarios y culturales mediante corredores seguros para peatones y ciclistas. La idea es reducir la dependencia del coche privado y favorecer el transporte público y los desplazamientos activos.

La propuesta incluye actuaciones de baja intervención –ensanche de aceras, mejoras de accesibilidad y elementos de seguridad vial– para transformar varios ejes urbanos en corredores peatonales. También piden acelerar una estrategia de movilidad metropolitana que coordine horarios, tarifas y trazados entre Oviedo/ Uviéu y su entorno.

El PSOE defiende que el transporte público debe ser la base del cambio, pero el equipo de Canteli ha aplazado su revisión hasta 2031, y el nuevo Plan de Movilidad apuesta por grandes aparcamientos privados en La Escandalera y El Campillín, dentro de la Zona de Bajas Emisiones.

Desarrollo económico y empleo: reactivación, innovación y suelo industrial

El GMSO ha defendido iniciativas para diversificar el tejido económico local hacia sectores de mayor valor añadido. En esta línea sitúan su apuesta por el desarrollo de La Vega o el impulso al sector industrial de la defensa. También consiguieron poner en marcha un Plan de Comercio Local, que, según denuncian, el gobierno no ha sabido orientar para evitar la desaparición del pequeño comercio y la proliferación de locales vacíos. Además, reclaman planificar suelo industrial de calidad y recuperar espacios estratégicos como los terrenos de la antigua Loza de San Claudio y de El Caleyo para atraer nueva actividad económica.

Mejora de los servicios públicos

El GMSO también ha insistido en mejorar los servicios municipales, especialmente el mantenimiento de vías urbanas y caminos rurales. Los equipamientos deportivos sufren falta de inversión y problemas derivados de privatizaciones, lo que ha provocado cierres, accidentes y un aumento de quejas. La situación afecta igualmente a colegios y centros sociales.

Un proyecto de ciudad como horizonte

Con todas estas iniciativas, el Grupo Municipal Socialista quiere situar en el centro del debate la necesidad de un proyecto de ciudad estable, medible y con amplio consenso para afrontar retos demográficos, económicos y ambientales. En los próximos meses esperan que estas propuestas se reflejen en la agenda de trabajo municipal. "Queremos un Oviedo/ Uviéu mejor", concluye Carlos Fernández Llaneza.