Si este año te ha tocado preparar o llevar algo a la cena de Nochebuena o a la comida de Navidad y andas justo de ideas, la nevera puede darte más juego del que parece. Con unos cuantos básicos de Reny Picot –queso crema, cremas de queso, nata y chocolate a la taza– es posible montar un pequeño menú festivo: dos aperitivos resultones y dos postres para salirse del turrón sin complicarse demasiado.

Un fondo de despensa muy navideño

Los productos lácteos de Reny Picot –desde sus quesos y cremas para untar hasta la nata líquida para montar o cocinar, la mantequilla o el chocolate a la taza– son un comodín perfecto en estas fechas. Con un queso crema para untar o una crema de queso al Emmental o Cheddar, por ejemplo, se pueden preparar canapés y dips calientes en cuestión de minutos.

Propuesta navideña / lne

En el terreno dulce, su nata líquida especial para montar, la nata ligera para cocinar o el chocolate a la taza en brik permiten improvisar postres y vasitos muy vistosos sin necesidad de ser experto en repostería. Y para rematar, la gama de postres de queso Deliquia –natural, cereza o mango– es una base ideal para preparar postres en vaso diferentes, con un punto más fresco y ligero que los dulces navideños tradicionales.

A partir de ahí, solo hace falta sumar algo de fruta, frutos secos, hojaldre o galletas, y dejar que cada lácteo haga su magia. Si necesitas inspiración, proponemos dos ideas de picoteo salado y dos propuestas dulces que se pueden adaptar a cualquier comida familiar: pensadas para compartir, fáciles de presentar en bandeja y, sobre todo, realistas para esos días en los que el tiempo en la cocina es limitado.

Productos de Reny Picot / Reny Picot

1. Tartaletas crujientes con crema de queso y manzana.

Un aperitivo muy sencillo y vistoso que combina la crema de queso Reny Picot con fruta y frutos secos, ideal para abrir boca. Basta con hornear unas bases de tartaleta o usar volovanes ya preparados y rellenarlos con una mezcla de crema de queso (por ejemplo, una crema al Emmental o un queso crema para untar), dados de manzana salteada ligeramente en mantequilla y un toque de nueces o avellanas picadas. Se termina con un hilo de miel o una pizca de pimienta, según se prefiera un punto más dulce o más especiado. La clave está en servirlas a temperatura ambiente o ligeramente templadas, para que la crema quede suave y untuosa y contraste con la base crujiente. Son perfectas para acompañar la sidra, el vino blanco o el vermut del aperitivo.

Propuestas navideñas / lne

2. Hojaldritos con crema templada de tres quesos.

Inspirada en la crema templada de tres quesos Reny Picot para dipear, esta receta se adapta muy bien a una bandeja de hojaldritos individuales. Se prepara una crema rápida mezclando varias referencias de queso –por ejemplo, queso crema, algo de queso azul y un queso semicurado rallado– con un chorrito de nata ligera para cocinar. La mezcla se calienta suavemente hasta que quede homogénea y se aromatiza con un poco de nuez moscada o pimienta. Mientras tanto, se hornean cuadrados de hojaldre pinchados con un tenedor para que no suban en exceso. Una vez dorados, se abren como si fuesen pequeños bocaditos y se rellenan con la crema de tres quesos aún templada. También puede presentarse la crema en un cuenco, rodeada de triángulos de hojaldre crujiente para mojar. Es una forma fácil de ofrecer un bocado caliente y muy compartible en el centro de la mesa.

Chocolate a la taza de Reny Picot / Reny Picot

3. Vasitos de chocolate a la taza con nata montada

El chocolate a la taza Reny Picot, listo para calentar y servir, es la base ideal para un postre rápido que se puede preparar con antelación y rematar en el último momento. Solo hay que repartir el chocolate a la taza, ya preparado, en vasitos pequeños o copas y dejarlo enfriar ligeramente para que coja algo de cuerpo. Antes de llevarlos a la mesa, se coronan con nata montada con la nata líquida especial para montar Reny Picot y, si se desea, con virutas de chocolate, ralladura de naranja o un toque de canela. El resultado es un postre muy goloso, perfecto para los amantes del chocolate, que se puede adaptar a diferentes edades jugando con el tamaño de los vasos. En versión mini, funciona muy bien como cierre de una comida abundante, porque permite disfrutar del dulce sin caer en un postre excesivo.

4. Deliquia en vaso con fruta y crumble de galleta.

La gama de postres de queso Deliquia –natural, cereza o mango– permite montar postres en vaso casi sin esfuerzo, partiendo del propio envase como base cremosa. Para cada ración, se coloca en el fondo de un vaso una capa de galletas trituradas mezcladas con un poco de mantequilla derretida Reny Picot, que aportan textura crujiente. Encima se añade el postre de queso Deliquia elegido y se termina con fruta fresca en dados o con un poco de compota, según el sabor del postre. Puede reservarse en la nevera y decorarse justo antes de servir con unos frutos secos tostados o un hilo de miel.

Es una alternativa diferente al típico surtido de turrones y polvorones: conserva el espíritu festivo, pero con una textura más ligera y un toque afrutado que se agradece después de los platos principales.

Con estas cuatro ideas , basta con tener a mano algunos básicos de Reny Picot para improvisar un pequeño menú navideño. Recetas pensadas para el lector que quiere algo vistoso, pero asumible en una cocina real: poca complicación, buena materia prima y ese punto lácteo que siempre funciona en las mesas de fiesta.