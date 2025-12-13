Sumar cuestiona el incremento de tarifa en el Huerna
El diputado asturiano Rafa Cofiño interroga al Gobierno sobre la supresión del peaje
El diputado de Sumar por Asturias, Rafael Cofiño,registró ayer una pregunta parlamentaria al Gobierno sobre la actualización de las tarifas del peaje del Huerna (AP-66), que incrementaría cerca de un 4% su coste para usuarios, entrando en vigor el 1 de enero de 2026. En la pregunta, el diputado asturiano recuerda que la legalidad de la prórroga de la concesión del peaje hasta 2050, realizada por el gobierno del PP de Aznar y Álvarez Cascos, "está cuestionada por la Comisión Europea". Además, recuerda la posición "inequívoca" del Manifiesto por la Supresión del Peaje del Huerna de la Alianza por las Infraestructuras, que ya solicitó la "bonificación inmediata del 100% del importe del viaje para todos los usuarios".
Por ello, y en un contexto en el que se intensifican los contactos entre gobiernos y patronales del transporte del noroeste del país para unificar criterios, Rafael Cofiño insiste en la necesidad de suprimir el peaje del Huerna y bonificarlo entre tanto al 100%, para evitar que continué este cobro injusto a todas las personas que lo utilizan. Cofiño pregunta además cómo prevé el Gobierno "acelerar la supresión del peaje del Huerna y bonificarlo al 100%".
