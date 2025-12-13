La vicepresidenta asturiana, Gimena Llamedo, pide al PSOE “ejemplaridad y contundencia” en las denuncias de acoso y acudir a la Fiscalía
“En el PSOE no cabe ningún acosador; no pueden esos ‘señores’ tirar por la borda el trabajo de tantas compañeras durante tantos años”, insiste la titular de las competencias en materia de Igualdad del Gobierno asturiano
La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, ha pedido al PSOE “ejemplaridad y contundencia” en la respuesta ante las denuncias por acoso a dirigentes del partido. Y ha insistido en que si hay sospecha de delito, el camino que debe tomar el partido es el de la denuncia ante la Fiscalía.
“Yo llegué a la política desde el feminismo, así que pueden hacerse cargo de lo que siento en este momento”, ha señalado Llamedo a preguntas de los periodistas en una comparecencia para explicar el proyecto de Presupuestos para 2026 en lo que refiere a su consejería, que incluye las competencias de Igualdad.
Llamedo se ha adherido a la posición expresada por el presidente asturiano, Adrián Barbón: “Ayer, el presidente fue claro y no puedo más que firmar todas y cada una de sus palabras”, ha indicado la número 2 del Ejecutivo regional.
“Lo que le pido a mi partido es contundencia, lo que le pido a mi partido es ejemplaridad; en el PSOE no cabe ningún acosador”, ha insistido Llamedo, que ha expresado “toda la empatía y apoyo a las víctimas”. “Si en las denuncias hay indicios de delito, que lo lleven a la Fiscalía”, ha expresado.
Preguntada sobre si eso debería hacerse en alguno de los casos que han trascendido, la Vicepresidenta señaló que como consejera en Asturias no tiene acceso a la información, “pero si hubiera indicios, no hay otro camino”. Ha recalcado que el PSOE “es un partido referente en feminismo” y ha destacado “el trabajo de tantas compañeras durante tantos años en la lucha y el compromiso feminista”. “No pueden tirarlo por la borda estos señores, por llamarlos de alguna manera”, ha concluido.
