La vicepresidenta asturiana, Gimena Llamedo, pide al PSOE “ejemplaridad y contundencia” en las denuncias de acoso y acudir a la Fiscalía

La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, ha pedido al PSOE “ejemplaridad y contundencia” en la respuesta ante las denuncias por acoso a dirigentes del partido. Y ha insistido en que si hay sospecha de delito, el camino que debe tomar el partido es el de la denuncia ante la Fiscalía.

“Yo llegué a la política desde el feminismo, así que pueden hacerse cargo de lo que siento en este momento”, ha señalado Llamedo a preguntas de los periodistas en una comparecencia para explicar el proyecto de Presupuestos para 2026 en lo que refiere a su consejería, que incluye las competencias de Igualdad.

Llamedo se ha adherido a la posición expresada por el presidente asturiano, Adrián Barbón: “Ayer, el presidente fue claro y no puedo más que firmar todas y cada una de sus palabras”, ha indicado la número 2 del Ejecutivo regional.

“Lo que le pido a mi partido es contundencia, lo que le pido a mi partido es ejemplaridad; en el PSOE no cabe ningún acosador”, ha insistido Llamedo, que ha expresado “toda la empatía y apoyo a las víctimas”. “Si en las denuncias hay indicios de delito, que lo lleven a la Fiscalía”, ha expresado.

Preguntada sobre si eso debería hacerse en alguno de los casos que han trascendido, la Vicepresidenta señaló que como consejera en Asturias no tiene acceso a la información, “pero si hubiera indicios, no hay otro camino”. Ha recalcado que el PSOE “es un partido referente en feminismo” y ha destacado “el trabajo de tantas compañeras durante tantos años en la lucha y el compromiso feminista”. “No pueden tirarlo por la borda estos señores, por llamarlos de alguna manera”, ha concluido.