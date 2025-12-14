Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 14 de diciembre de 2025

Oviedo

«El León de Oro» protagoniza un concierto de Navidad en Oviedo

El Auditorio acoge a las 19.00 horas el concierto de Navidad del proyecto «El León de Oro», una de las citas más esperadas de la temporada. Una celebración de la música, la comunidad y las raíces que nos unen. Participarán todas las formaciones del proyecto musical gozoniego: el coro mixto «El León de Oro», el coro femenino «Aurum», el coro masculino «Ferrum», el coro joven «Lithos» y el coro infantil «Peques LDO», todos ellos reconocidos por su excelencia y dirigidos por Marco Antonio García de Paz, Elena Rosso y Jesús Gavito. Entradas a la venta por 12 euros.

Ópera

El Campoamor acoge a las 19.00 horas la segunda función de la ópera «Rigoletto» de Giuseppe Verdi. Se trata de un Libreto de Francesco Maria Piave, basado en la obra de teatro «Le Roi s’amuse» (1832) de Víctor Hugo. Un melodrama de tres actos estrenado en el teatro de La Fenice, de Venecia, el 11 de marzo de 1851 producido por Ópera de Oviedo. Entradas a la venta con precios que van desde los 16 a los 185 euros.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Cine

A las 19.00 horas, el Teatro Filarmónica acoge la proyección de la película «Cuando cae el otoño», una producción francesa de 2024 dirigida por François Ozon no recomendada para menores de 12 años. Está enmarcado dentro del ciclo de cine Radar. Entrada libre.

Amagüestu

La Antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza La Balesquida organiza hoy su tradicional amagüestu con reparto de castañas en las inmediaciones de las capilla de La Balesquida entre las 10.30 y las 14.00 horas. La capilla permanecerá abierta desde las 10.00 hasta las 20.30 horas.

Chillida

La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra. Podrá visitarse hasta hoy, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Asociación Belenista de Gijón

Se puede realizar la VII Ruta de Belenes «Villa de Jovellanos». Además, se puede visitar el belén «El pesebre de los mares» en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental «Las Carolinas» en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén «Una aldea asturiana» en Los Fresnos, en el horario del centro comercial.

Jardín Botánico

A las 10.30 horas se llevará a cabo la actividad «Las aves del Botánico».

Antiguo Instituto

A las 12.00 horas, concierto recital de Navidad 2025 del grupo musical «Sí bemol». Hasta el 25 de enero de 2026, se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Museo Evaristo Valle

A las 12.30 horas, visita guiada a «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, que podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Laboral Cinemateca

A las 19.00 horas se podrá ver «La receta perfecta».

CMI La Arena

Hasta el 9 de enero se puede ver la XXXV Muestra Man Ray de Fotografía.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990» y «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se puede ver la exposición «La mirada de Tofiño», de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición «La Colectiva 27», en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Navidad en Avilés

El Recinto «N’Avilés», Ciudad de la Navidad’, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones. A las 17.00 horas, en la carpa de «N’Avilés» se celebrará el taller de imanes de Navidad._Está dirigido a un máximo de 25 menores de entre 4 y 12 años. A las 19.00 horas tendrá lugar el espectáculo «Historias de la Navidad», dirigido a público familiar.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realiza recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Patio patín

A las 12.00 horas el Colegio del Quirinal acoge patinaje para toda la familia. Una actividad para todos los públicos a partir de los 3 años de la mano de monitores profesionales que enseñarán de forma gratuita de 12.00 a 14.00 horas.

Bosque comestible

A las 12.00 horas, en el espacio de la calle José Cueto, tras la Escuela Oficial de Idiomas, tendrá lugar una nueva sesión del «Bosque comestible», en esta ocasión dedicada a la observación de aves y otros animales con prismáticos y telescopio. La actividad es de carácter gratuito y está dirigida a público familiar.

Homenaje a los cofrades de Jesús de la Esperanza

La iglesia de San Antonio de Padua de Avilés acoge a las 12.00 horas una misa por los cofrades fallecidos, a la que seguirá un concierto del coro «Contracanto». Posteriormente se reunirán para un almuerzo de hermandad en el mesón_Salamanca, donde harán entrega del reconocimiento «Cofrade de Honor» a María Teresa Álvarez, periodista, escritora y pregonera de la Semana Santa de Avilés 2025. Asimismo, se otorgarán los diplomas de 25 años de cofrades y se realizará un sorteo de regalos entre los presentes.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

Continúa abierta la exposición «Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA,» organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. Además, el Niemeyer acoge la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

«Mariscal dialoga con Miranda», ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero , Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas._Los

domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Salade Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Concierto de Navidad en Piedras Blancas

La iglesia de Piedras Blancas acoge esta tarde un concierto de Navidad. La cita, organizada por el Coro Promúsica de Castrillón, tendrá como protagonistas a los integrantes del Coro Magnificat y a los de Promúsica. La actuación comenzará a las seis de la tarde y contará con la intervención especial de la solista Pilar Mud.

Mercadillo solidario de la asociación Colonia Felina en Las Vegas

La asociación Colonia Felina organiza este fin de semana su mercadillo solidario en el salón de actos del centro Tomás y Valiente de Las Vegas. Abre de 10.00 a 20.00 horas.

Bailes Populares en la Lechera de Cancienes (Corvera)

El programa de Bailes populares tiene hoy, domingo, a las 18.30 horas una nueva cita con «Dúo Brass», que se se desarrollará en esta ocasión en el teatro La Lechera de Cancienes.

Las Cuencas

Concierto de Navidad de Padre Coll, en el teatro de La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge hoy, desde las 12.30 horas, el tradicional concierto de Navidad del colectivo Padre Coll. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cine en el Vital Aza de Lena

El teatro Vital Aza de Pola de Lena alberga esta tarde, desde las 19.00 horas, la proyección de la película «Misterioso asesinato en la montaña», dirigida por el francés Frack Dubosc en 2024. La entrada vale 4,7 euros, 1 euro con la tarjeta JuveLena.

Jornadas de la Fabada en La Felguera y concierto musical

Hoy terminan las jornadas gastronómicas de la fabada en La Felguera (Langreo). Un total de 16 establecimientos hosteleros ofrecerán este plato. Hoy, además, habrá a las 13.00 horas un concierto de la Banda de Música de Langreo, en el parque Dolores Fernández Duro.

Concierto de Navidad en Laviana

La Campurra Big Band de Laviana celebra hoy su concierto de Navidad. Lo hará desde las 19.00 horas, en la Casa de Cultura (entradas a 5 euros). Se podrá escuchar «una mezcla explosiva de swing y villancicos».

Gala de la danza en Mieres

La escuela de danza Soleá celebra hoy su gala de Navidad. Lo hará con dos pases, a las 17.00 y a las 20.00, en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. La entrada vale 5 euros.

Mercado navideño de Turón

La Sociedad de Festejos de Turón organiza un mercadillo navideño, de 12.00 a 20.00, en el espacio cultural pozo San José de Turón. A las 13.30 hay sesión vermú musical, a las 17.00 taller de centros de mesa y a las 18.30, concurso de postres.

Jornadas culinarias de la matanza en el concejo de Caso

Siete restaurantes del concejo de Caso ofrecen el menú de las jornadas gastronómicas de la matanza: sopa de hígado, morcilla fresca, manos de cerdo, picadillo, chuletas y postre casero. Todo ello por 30 euros.

«Framerate: Pulse of the Earth»,en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego (horario de noviembre a febrero)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Fiesta de Santolaya en Seloriu (Villaviciosa)

La localidad de Seloriu celebra este domingo la fiesta de Santolaya con desfile de ramos a las 12.00 horas, descarga de voladores y misa seguida de procesión. A las 20.00 horas, habrá «fornáu» con música en el local de la escuela.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición de ajuares en Candamo

«Ajuares transformando huellas» es un proyecto artístico de Sandra Fernández Sarasola que se puede ver en el palacio Valdés Bazán de San Román de Candamo hasta el 6 de enero. Partiendo de la idea de «mujer objeto» la artista llevaal espectador al concepto de «mujer contenedor»: contenedor de emociones, de conocimiento, de dudas, de sueños y desilusiones, de anhelos, sentimientos, tradiciones, ritos… En ese hilo, que es a la vez tema y soporte, cobra forma el concepto de «ajuar». Este proyecto es un guiño a todas esas mujeres artistas que a lo largo de la historia no han podido ocupar su lugar en los museos y galerías, pero también a todas aquellas que han vivido y siguen viviendo sus vidas desde la sombra, para las que el bordado, la costura, el tejido y cualquier labor cotidiana es su medio de expresión silenciosa. Abre los días laborales (salvo el lunes) de 10.00 a 16.00 horas; y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición de óleos en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos «Campos de Castilla y Árboles del Norte», de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Taller de teatro en los Oscos

Javier Liñera dirige en Santa Eulalia de Oscos una actividad consistente en escribir teatro y ponerlo en escena. Se trata de una propuesta dirigido a público adulto que comenzará a las 11.00 horas y que se compone de tres sesiones de 120 minutos. La organización explica que se trata de un taller literario en dos partes dedicado a que las personas asistentes entiendan cómo se puede escribir una pieza de teatro. La primera parte, más teórica, se dedicará a conocer qué elementos y herramientas hay cuando se escribe teatro: conflicto, estructura externa e interna, creación de los personajes, tema, etcétera. El objetivo no es sólo entender las dramaturgias más convencionales, sino también las nuevas dramaturgias. Después de estas pequeñas nociones, se trabajará un pequeño monólogo llevándolo a escena. De esta forma podrán experimentar cómo se escribe una pieza y cómo se puede llevar a escena. Este ejercicio ayudará a entender que el texto no es la única herramienta que juega en la escena y que hay otros elementos igual de importantes que el propio texto.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.