CCOO dice de que las universidades privadas “aumentan las desigualdades y tensionan la vivienda” en Asturias

La sección sindical de Comisiones Obreras en la Universidad de Oviedo ha alertado del impacto social y económico de la implantación de universidades privadas en Asturias, al considerar que “las privadas tienen un efecto en el aumento de las desigualdades sociales” y dificultan tanto el acceso a los estudios superiores como el derecho a la vivienda.

La secretaria general del sindicato, Ángeles Fal, subrayó en un comunicado que “para garantizar el acceso a los estudios en estos organismos hay que tener una cantidad de dinero que la mayoría de la gente no dispone”. Frente a ello, recordó que en la universidad pública “las matrículas rondan los 1.000 euros anuales o incluso pueden ser gratuitas”, mientras que en las privadas “el coste se multiplica por diez o más, algo que una familia media no puede asumir”.

Fal sostuvo además que este modelo “no se dirige a nuestra población regional”, sino a “economías pudientes procedentes de fuera de Asturias e incluso de fuera de España”, generando lo que definió como “una especie de turismo académico de clases adineradas”. Como ejemplo, citó el caso de Segovia, donde la llegada de universidades privadas “conllevó un encarecimiento de la vivienda que acaba expulsando a la gente de su propio territorio”.

Desde CCOO insistieron en que Asturias ya sufre un fuerte aumento de los precios de la vivienda. “No queremos que se tensione más, el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un problema social de primer orden”, advirtió Fal. Según datos del INE, en la última década la vivienda nueva se encareció en la región un 77% y la de segunda mano un 55%. En Oviedo, en la zona de Buenavista, donde se plantea una universidad privada, “el alquiler subió un 10,3% en el último año y el metro cuadrado alcanzó un máximo histórico de 10,4 euros”, según Idealista, “una auténtica barbaridad”.

Por último, el sindicato alertó del endeudamiento de las familias: “El número de créditos para estudiar en universidades privadas se ha multiplicado de manera brutal en los últimos cinco años”, concluyó Fal, para quien “este no es el modelo de futuro por el que apostamos para Asturias”.