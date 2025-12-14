Más de cien obras públicas quedan desiertas en Asturias por el encarecimiento de los precios

Los contratos de obras públicas que han quedado desiertos o que han registrado renuncias en Asturias se han disparado durante los primeros once meses del año. En ese periodo se ha registrado un récord de 121 obras de administraciones públicas que se han quedado sin empresas que las ejecuten.

La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) ha elaborado su informe de licitación correspondiente a 2025. A un mes para cerrar en ejercicio, la licitación de obra pública en Asturias alcanzó los 604,27 millones de euros, lo que supone un 4,51% menos que en el mismo periodo de 2024 si la valoración se hace en euros constantes. "El resultado actual coloca al presente ejercicio en la mitad de la tabla de nuestro ranking histórico", señala el informe, que destaca que las administraciones autonómica y local "son los motores" de la contratación en la región. En conjunto, aportan el 78% del total licitado (47,05% la comunidad autónoma y el 30,95% las administraciones locales), diez puntos más que un año antes y el mismo porcentaje que ha perdido la administración central.

Junto al importe de las licitaciones, el informe de la patronal asturiana de la construcción pone el foco en las obras desiertas, anuladas o desistidas. Resalta que en los once primeros meses del año suman 27,82 millones de euros correspondientes a la cifra récord de 121 obras. "Como ya veníamos anunciando meses atrás, este apartado crece de forma exponencial", señala el informe, que como muestra de ese crecimiento cita que en los dos últimos meses hubo 25 obras desiertas por valor de 11,12 millones de euros.

Desde CAC-Asprocon se viene insistiendo en que el incremento de las obras desiertas está vinculado directamente con los precios, "que no se ajustan a la realidad del mercado", en el que hay un constante encarecimiento de los materiales. La tardanza en las tramitaciones hace que los pliegos se queden obsoletos cuando se licitan las obras.

Además, la patronal señala que la transparencia en la contratación pública "sigue lejos de ser ideal" en cuento a publicidad, sobre todo en los contratos menores.