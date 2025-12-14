Empresarios y usuarios exigen un nuevo modelo de gestión de Valgrande-Pajares

"Allí arriba nadie está contento. Ni los que llevan poco tiempo trabajando, ni los que llevan muchísimos años. Nadie está conforme". Esta frase, pronunciada por uno de los cientos de profesionales que trabajan en la estación asturiana de esquí de Valgrande-Pajares (Lena), quizá sea la única que pone de acuerdo a todo el entorno de este importante complejo de la región, por donde cada temporada de nieve pueden pasar unos 80.000 usuarios. La estación atraviesa una crisis de funcionamiento debido a varias averías que afectan a diferentes infraestructuras y que están mermando el servicio. La consecuencia es negativa para una estación que es un pulmón económico del concejo y de la que dependen varios negocios.

El aparcamiento de la zona superior de la estación de Pajares. | MARIO CANTELI

Ayer mismo no se pudo esquiar por un problema repetido en un telesilla. Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes, pidió disculpas a los usuarios habituales esta misma semana.

Una tensa situación laboral enquistada desde hace tiempo, la falta general de nieve, escaso mantenimiento, lentas inversiones y la "desidia" por parte del Principado, según denuncian algunos usuarios, están detrás de una problemática que preocupa al Gobierno regional, responsable de la estación, y también al Ayuntamiento de Lena, por el importante atractivo turístico que tiene la infraestructura de cara al concejo. Todo ello está abriendo ya el debate sobre el modelo de gestión de Pajares, que depende en su totalidad del Principado. ¿Qué está pasando con la estación más emblemática de la región?

Una denuncia por "usurpación de funciones". La temporada de nieve en Pajares de este año empezó igual que la anterior, con problemas en varias máquinas necesarias para el funcionamiento de la estación, lo que provoca que no se pueda esquiar con normalidad pese a haber condiciones, como ayer. Uno de los telesillas ha dado problemas desde el principio y no presta servicio, al igual que la telecabina. Además, los cañones de nieve artificial tampoco funcionan como deberían, lo que impide producir nieve cuando las condiciones lo permitirían. Los problemas en Pajares, arrastrados desde hace varios años, tuvieron un punto de inflexión en marzo de 2024, cuando el sindicato Comisiones Obreras presentó una denuncia contra el director de la estación, Javier Martínez, y parte de su equipo, por usurpación de funciones al jefe de explotación y coordinador de remontes y pistas. Todos ellos son empleados públicos.

Según la versión del propio director, expuesta también en una comparecencia en la Junta General, el jefe de explotación no estaba capacitado para el puesto y mostraba desinterés. Durante varios años, el propio director y su equipo asumieron esas funciones, según explicaron, ante la dejadez que Martínez relató en sede parlamentaria. Tras la denuncia, el jefe de explotación volvió a ocupar su puesto, aunque trabajó poco tiempo y lleva de baja casi un año. Según varios consultados, los sustitutos tampoco tienen la cualificación adecuada, lo que estaría provocando, según esta misma versión, que los problemas se multipliquen en la estación. Todo ello ha derivado en un evidente distanciamiento entre el director y la Consejería, personificada en Manuela Ena, directora general de Deportes, a la que usuarios y profesionales vinculados a Pajares acusan de "inacción y pasotismo" y de no resolver un conflicto laboral que se enquistó tras aquella denuncia. El Principado, después de ese conflicto, incorporó a la estación a un nuevo puesto de dirección técnica para reforzar la estructura organizativa. Según los usuarios, no ha servido para mucho.

"No puedo entender cómo no se cuidan las estaciones de esquí, que son infraestructuras que pueden fijar población, generar economía y ayudar en el reto demográfico", explicó Javier Martínez, director de la estación, consultado por LA NUEVA ESPAÑA.

Respuesta sindical. Hay trabajadores de la estación, en cambio, que señalan al director como responsable de la situación de Pajares y reducen los problemas diarios a un "conflicto laboral y personal que daña la imagen de la estación", según un trabajador que prefiere mantenerse en el anonimato. "Hay incidencias, sí, pero las habituales. La gente que sube está esquiando. Sí existe un problema con la nieve artificial, pero se puede solucionar", afirma. Según este profesional, "el director está enfrentado con parte de los trabajadores, la convivencia es muy difícil y hay grietas internas". En este contexto también han surgido reclamaciones sindicales. CC OO, que presentó la citada denuncia, considera que "los trabajadores se ven señalados con ataques y descalificaciones" y sostiene que todo responde a una "estrategia" para privatizar la estación. Según el sindicato, "ninguna instalación pública puede funcionar como un cortijo", por lo que reclama al Ejecutivo "actuar con contundencia y urgencia".

"Parece Sarajevo". La Mesa de la Nieve, un órgano que agrupa a concesionarios de la estación, la Asociación Vecinal de Brañillín, la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral) y varios clubes de esquí, lamenta la situación actual y reclama soluciones. Varios de sus miembros cierran filas con el actual director, al que consideran un "profesional cualificado y profundo conocedor de la realidad de Pajares". Señalan directamente al Principado y ponen un ejemplo concreto: un cronograma de actuaciones entregado hace más de un año del que apenas se ha cumplido nada. Representantes de la mesa dicen claramente que es necesario un cambio de modelo.

"Una estación de esquí no puede depender del sacrificio personal de un director y de la mitad de la plantilla; el modelo de gestión es heredado de la Diputación y resulta fallido para una instalación de este tipo. No se mantiene ni se mejora nada. Salvo la telecabina; el resto parece Sarajevo. Estamos en la Mesa de la Nieve, pero se nos oculta todo, pedimos reuniones y no obtenemos respuesta. Hay que avanzar hacia el modelo de Fuentes de Invierno y agrupar las cuatro estaciones de Asturias y León bajo un mismo paraguas y una gestión común", opina Íñigo Cabal, representante de los agentes de Pajares en la Mesa de la Nieve. "La situación es desesperante, no sabemos hacia qué modelo avanzar, pero está claro que así no funciona. Los concesionarios están desesperados", añade Faustino Núñez, presidente de la Asociación de Turismo de la Montaña Central de Asturias (Asturcentral).

¿Cómo se gestiona Pajares? El modelo de Pajares. Asturias cuenta con dos estaciones de esquí: Valgrande-Pajares, abierta en 1954, y Fuentes de Invierno, inaugurada en 2007. Ambas funcionan con modelos muy distintos. En Pajares la gestión es completamente pública, con funcionarios al frente y dependencia directa de la Consejería correspondiente. Fuentes de Invierno, aunque también es propiedad del Principado, se gestiona mediante un modelo mixto. Es Recrea, una empresa pública que se rige por derecho privado, la que se encarga de su explotación, con la mayoría de los servicios externalizados a través de concesiones. En Pajares trabajan 54 empleados de forma directa, pero contando los puestos indirectos en temporada alta de nieve los profesionales que trabajen vinculados a la estación se aproximan a los 400.

Lena pide al Principado "tomar cartas en el asunto". La situación en Pajares se observa con gran preocupación desde el Ayuntamiento de Lena, gobernado por Izquierda Unida. "Tenemos que sentarnos y no consentir que esta estación se vaya a pique. Hemos llegado a un punto de no retorno y la Consejería tiene que dar el paso y tomar cartas en el asunto", señala Gema Álvarez, alcaldesa del concejo. Una inquietud que comparten los negocios que dependen directamente de la estación. En las últimas semanas, la Diputación de La Coruña canceló un contrato por el que cada temporada acudían a Pajares cientos de escolares, un tipo de visitas que supone el principal ingreso para la escuela de esquí.

El Principado promete trabajo "constante" en la estación

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deportes, dirigida por Vanessa Gutiérrez, asegura que trabaja de manera "constante" para buscar una solución definitiva a los problemas de la estación. "El compromiso del Ejecutivo es total con esta instalación. Y no quepa duda de que se adoptarán las medidas que sean necesarias en la mejora de la gestión de los recursos, tanto humanos como económicos, que son recursos públicos", destacan fuentes del departamento.

La Consejería recalca que trabaja en varias medidas encaminadas a mejorar la estación, que serían mejoras en la estructura de la estación, con la creación de un nuevo puesto de dirección técnica para reforzar la estructura organizativa; formación adicional para la plantilla y una auditoría externa del sistema de innivación artificial para mejorar su eficiencia y sostenibilidad. Además, según las mismas fuentes, "se avanza en proyectos históricos como la integración de la carretera de acceso al complejo de montaña en la red autonómica, que esta Consejería ha puesto en marcha tras años sin resolverse". El Gobierno regional recuerda además que hay en marcha obras que forman parte de la segunda fase de modernización y desestacionalización de la estación y que se ejecuta de forma plurianual dentro del Fondo de Transición Justa. "Para 2026 hay presupuestados 1,4 millones de euros para avanzar en esta fase. Los 217.000 euros actuales son una primera parte y contemplan actuaciones como la renaturalización y recuperación paisajística, la mejora de accesos y de la accesibilidad a la telecabina o la creación de una pista de esquí de fondo homologada".

La previsión de inversión para los próximos años es de más de siete millones de euros, que se suman a los 10 millones invertidos en la nueva telecabina. "La climatología condiciona los trabajos en alta montaña, pero la Consejería trabaja para continuar el desarrollo del proyecto y la modernización de la estación", concreta el Principado.