Por qué la estación de Pajares es un motor económico de Asturias: un estudio de la Cámara de Comercio de Oviedo lo dejó claro

La estación de esquí Valgrande-Pajares, que atraviesa una crisis en sus instalaciones, es una infraestructura clave para el futuro económico de la región y del concejo. Así lo pusieron de manifiesto sendos informes de la Cámara de Comercio de Oviedo, institución que se volcó con el futuro de la estación y propuso una hoja de ruta para su supervivencia.

El ente cameral realizó en 2020 un estudio para analizar la situación de Pajares. Fue el primero llevado a cabo en su historia y concluyó, entre otras claves, que el impacto económico mostraba un nivel de gasto total en Asturias por parte de sus usuarios que se situaba en 102,22 euros por persona y día.

Derivado de dicho gasto, se estimó en aquel momento que el impacto económico total de Valgrande-Pajares suponía una aportación al Valor Añadido Bruto (VAB) de Asturias de unos seis millones de euros al año, cifra que podría duplicarse en función de los escenarios de impacto previstos, alcanzando los 100.000 usuarios al año.

Por cada euro gastado en forfait se generaban 7,2 euros para el VAB asturiano. En lo relativo al empleo, 148 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo dependían directamente de la actividad de Valgrande-Pajares.

En aquel momento, cuando se presentó este estudio, las instalaciones presentaban una alta antigüedad y necesitaban inversiones definidas y un plan de futuro, tal y como alertaron los propios usuarios. Los cuatro pilares que recogía el informe sobre los que se debería construir el futuro de la estación eran:

– Mejora de las instalaciones, considerando necesaria y prioritaria la inversión en un nuevo telecabina.

– Actividades para lograr la desestacionalización.

– Mejoras en la gestión, promoción y comercialización.

– Sostenibilidad, con medidas orientadas a la eficiencia y reducción del consumo energético, la gestión de residuos, la mejora paisajística y la movilidad sostenible.

Tras la presentación de aquel estudio, el Principado obtuvo 10 millones de euros de los fondos mineros del Instituto para la Transición Justa para financiar el proyecto del telecabina, una instalación que fue inaugurada en diciembre de 2022. Esa inversión constituyó la fase inicial de un proyecto más amplio de modernización y permitió mejorar la calidad del servicio.

Al finalizar la temporada 2022-2023 y tras los primeros meses de funcionamiento de la nueva instalación, la Cámara de Comercio realizó un segundo estudio para analizar su impacto. Según sus datos, el número de esquiadores por día se había multiplicado por tres y los concesionarios de la estación habían generado 42 nuevos empleos.

Otro dato clave es que alrededor de un 35% de la facturación de las empresas del entorno dependía directamente de los usuarios de la estación, lo que deja clara la importancia de Pajares en el plano económico.

En marzo de 2025 se constituyó la mesa de trabajo para abordar el futuro de las estaciones de esquí asturianas, en la que participa la Cámara de Comercio junto con los principales agentes implicados. No obstante, los problemas persisten, con averías y fallos recurrentes en las máquinas.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deportes, dirigida por Vanessa Gutiérrez, asegura que trabaja de manera “constante” para buscar una solución definitiva a los problemas de la estación.

“El compromiso del Ejecutivo es total con esta instalación. Y no quepa duda de que se adoptarán las medidas que sean necesarias en la mejora de la gestión de los recursos, tanto humanos como económicos, que son recursos públicos”, destacan fuentes del departamento.