Una excusa perfecta

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Desde un punto de vista puramente funcional, las mejores políticas son las polivalentes, o sea, las que proporcionan varias ventajas a la vez. Por ejemplo, la espantosa y brutal ofensiva de Trump contra más de 50 millones de habitantes de USA de origen emigrante le permite satisfacer el rencor de muchos blancos de su clientela (reforzando posiciones de cara a las urnas de mitad de mandato), ocupar con la Guardia Nacional los grandes enclaves demócratas, dar una tarea "patriótica" a los militares –que habían impedido el triunfo del golpe en la ocupación del Congreso– y meter una carga de miedo a los disidentes. Pero, sobre todo, manteniendo a raya con su amenaza a los más pobres, corta de forma preventiva cualquier respuesta social a la creciente brecha con el grupo de los más ricos (el suyo), para que este pueda seguir enriqueciéndose escandalosamente en paz y gracia de Dios.

Una excusa perfecta

