La familia y los amigos del Pedro Piquero, fallecido en un brutal accidente en Sariego, piden justicia: "El causante sigue conduciendo"

Más de dos años y medio sin Pedro Piquero Iglesias, el saregano de 41 años que falleció en mayo de 2023 por las graves lesiones causadas por un conductor ebrio al embestir el coche de la víctima y su mujer en la recta de Lamasanti (Sariego). El caso llega a juicio este lunes en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo y el acusado se enfrenta a cuatro años de prisión, la máxima pena que puede pedirse con el actual Código Penal en la mano, y indemnizaciones por importe de 265.000 euros.

Los amigos de Pedro Piquero se manifestarán en la mañana de este lunes ante los Juzgados para mostrar su repulsa hacia el causante del accidente, un hombre que intento echar la culpa a su pareja herida también en el accidente. "Sólo queremos que se celebre el juicio y que se haga justicia, que caiga sobre el causante de la muerte de Pedro todo el peso de la ley", señalaba este domingo uno de los amigos de Piquero, un hombre muy conocido como tatuador y dibujante, de profesión frigorista, y muy implicado en la cida social de Sariego.

El fiscal también pide que, al causante del accidente mortal, acusado de homicidio por imprudencia grave, se le retire el carné de conducir por cuatro años, algo que el entorno de Piquero se pregunta por qué no se ha producido todavía, puesto que el acusado "ha sido visto conduciendo".

El conductor, al que atinadamente se le hizo una prueba de alcohol, pese a que decía que no iba conduciendo él, sino su pareja, dio una tasa de 0,44 miligramos de etanol por litro de alcohol en aire espirado. La Guardia Civil no se dejó engañar y comprobó que el cinturón de seguridad había dejado una marcas en el cuerpo de la pareja del ahora acusado solo compatibles con que viajase en el asiento del copiloto. Además, la distancia entre el asiento y el volante hacía imposible que hubiese conducido el vehículo.

Este accidente destruyó una pareja de más de dos décadas. "Piquero y Sara llevaban juntos desde los 16 años, siempre estaban juntos. No llevaban ni un año casados", comentó uno de los amigos de la pareja. Sara, que estuvo a punto de perder un ojo, ha sido sometida a varias operaciones de importancia, añadió este mismo amigo, al que le cuesta creer a veces que Piquero ya no está: "Era una persona de diez".