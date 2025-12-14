Una "manzana envenenada": así ve el PP de Asturias la tasa turística que prepara el Gobierno regional y enfada a los empresarios

Una "manzana envenenada". Así ve el PP de Asturias la tasa turística que prepara el Gobierno del Principado (PSOE e IU) y que ha sido una condición irrenunciable de la diputada Covadonga Tomé para dar su imprescindible voto al presupuesto del próximo año. Los socialistas no tenían la tasa anteriormente entre sus prioridades e incluso habían descartado aplicarla en la región al considerarla innecesaria.

El futuro cobro, del que poco se sabe, salvo que será voluntario a aplicar por los municipios, tampoco convence al sector empresarial, que ya ha puesto el grito en el cielo.

La diputada regional del Partido Popular Sandra Camino cree que el Gobierno de Barbón pretende poner en marcha la llamada tasa turística "sin ni siquiera saber cómo va a implementarla, sin tenerla definida e ignorando cómo será su gestión o su recaudación, y lo que es peor, ningún concejo y ni tan siquiera las organizaciones que aglutinan al sector turístico son conocedores de ello”.

Dice que es una "manzana envenenada" porque "lejos de transmitir y promocionar Asturias, enmarcada en una unidad como un paraíso natural, creará diferencias entre los municipios, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno de España y su filial en Asturias”.

"Impuesto a las vacaciones"

Al igual que los empresarios, el PP considera que el cobro es un "impuesto a las vacaciones" y advierte de que "penalizará el turismo familiar". La diputada maneja datos oficiales respecto a que la ocupación media anual en alojamientos en Asturias es de alrededor del 50 por ciento, sin contar el turismo rural: “Aun pareciendo que respira está lejos de gozar de buena salud: no son base creíble para la implantación de esta tasa, porque a Asturias aún le queda mucho por crecer y un impuesto no es el mejor camino”.

Y añade: “En 2024 el turismo asturiano generó alrededor de 474 millones de euros de recaudación fiscal total, sumando impuestos que terminan en las arcas autonómicas, estatales y locales, y de esa cantidad, unos 180 millones se estiman como ingreso directo para el Gobierno del Principado. Estamos ante un gobierno que exprime a los asturianos y con esta tasa, también a quien nos visita”.